Fugge da un controllo di polizia e si schianta contro un idrante

La polizia aveva quindi lanciato un appello alla popolazione per rintracciare il veicolo coinvolto. Grazie alle ricerche, l'automobile è stata individuata e sequestrata in un'autorimessa sotterranea a Wil.

Successivamente, un cittadino svizzero di 56 anni, sospettato di essere il conducente, si è presentato spontaneamente alla Polizia cantonale turgoviese. L'uomo è stato arrestato e posto in detenzione con il supporto della Polizia cantonale sangallese. La Procura di Kreuzlingen ha aperto un procedimento penale per chiarire le circostanze dell'accaduto.