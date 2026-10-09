Fugge da un controllo di polizia e si schianta contro un idrante
L’uomo è stato rintracciato grazie all’appello alla popolazione e ora è in stato di detenzione.
WEINFELDEN/WIL - È stato arrestato l'automobilista che martedì pomeriggio si era sottratto a un controllo di polizia a Weinfelden, nel Canton Turgovia, dando il via a una fuga terminata con un incidente a Wil, nel Canton San Gallo.
L'uomo, dopo aver ignorato il controllo degli agenti, si era diretto verso Wil. Durante la fuga, la sua vettura era finita contro un idrante. Nonostante l'impatto, il conducente aveva ripreso la marcia, allontanandosi dal luogo dell'incidente senza fermarsi.
La polizia aveva quindi lanciato un appello alla popolazione per rintracciare il veicolo coinvolto. Grazie alle ricerche, l'automobile è stata individuata e sequestrata in un'autorimessa sotterranea a Wil.
Successivamente, un cittadino svizzero di 56 anni, sospettato di essere il conducente, si è presentato spontaneamente alla Polizia cantonale turgoviese. L'uomo è stato arrestato e posto in detenzione con il supporto della Polizia cantonale sangallese. La Procura di Kreuzlingen ha aperto un procedimento penale per chiarire le circostanze dell'accaduto.