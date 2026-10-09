Prezzi su e lavoro instabile: la fiducia dei consumatori svizzeri peggiora

In settembre l'indicatore generale del clima di fiducia calcolato sulla base di un sondaggio condotto dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) si è attestato a -35,8 punti, in flessione di 3,0 punti rispetto al -32,8 di agosto: si tratta della prima diminuzione dal marzo scorso. Su base annua si registra una contrazione di 0,7 punti; l'indice è comunque ancora a un livello lievemente superiore alla media 2023-2026, che è di -37,3.