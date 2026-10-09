Prezzi su e lavoro instabile: la fiducia dei consumatori svizzeri peggiora
Quella di settembre è stata la prima diminuzione dell'indicatore Seco dalla primavera
BERNA - L'indice della fiducia dei consumatori svizzeri peggiora, sulla scia di un maggiore pessimismo riguardo alla propria situazione personale. La popolazione è inoltre alle prese con l'aumento dei prezzi e teme per la sicurezza del posto di lavoro.
In settembre l'indicatore generale del clima di fiducia calcolato sulla base di un sondaggio condotto dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) si è attestato a -35,8 punti, in flessione di 3,0 punti rispetto al -32,8 di agosto: si tratta della prima diminuzione dal marzo scorso. Su base annua si registra una contrazione di 0,7 punti; l'indice è comunque ancora a un livello lievemente superiore alla media 2023-2026, che è di -37,3.
Se si osservano attentamente i componenti si scopre peraltro che scende la fiducia in relazione all'andamento congiunturale generale del paese: concretamente il parametro relativo all'attesa evoluzione economica è passato (fra un mese e l'altro) da -36,4 a -42,5, ben sotto la media pluriennale, che è di -34,3.
In peggioramento risultano anche i sottoindici della situazione finanziaria personale nei mesi appena trascorsi (da -38,8 a -42,3) e dei prossimi mesi (da -29,6 a -31,0). Il momento viene anche considerato sempre poco favorevole per i grandi acquisti (da -26,3 a -27,3). Sempre più negativa si rivela la sicurezza del posto di lavoro (passata da -54,3 a -60,6): il dato rimane molto più basso della media degli ultimi tre anni, che è di -34,7.
I cittadini ritengono inoltre di avere a che fare con prezzi alti. Nel dettaglio, cresce il sottoindice relativo all'evoluzione dei prezzi passata (da 122,5 a 129,3: la scala di punteggio genera saldi positivi quando la maggior parte dei consumatori percepisce un rincaro), mentre sale quello relativo alle aspettative concernenti i prossimi dodici mesi (da 113,3 a 115,6). In flessione - pur rimanendo a livelli molto alti - è invece il corrispondente indicatore per i prossimi cinque anni (da 109,2 a 105,8).
Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori viene effettuato dal 1972, in passato a ritmo trimestrale e ultimamente a cadenza mensile. Concretamente al campione di persone - volutamente più ampio in Ticino per garantire un'equa rappresentanza regionale - vengono poste quattordici domande relative alle situazioni in oggetto, a cui può essere risposto secondo lo schema "molto meglio" (+2 punti), "meglio" (+1), "nessun cambiamento" (0), "peggio" (-1) e "nettamente peggio" (-2). Per ogni domanda viene calcolato un sottoindice separato, che corrisponde alla media aritmetica semplice delle risposte moltiplicata per 100. L'indice del clima di fiducia dei consumatori viene poi calcolato come valore medio di quattro sottoindici: situazione economica nei prossimi mesi, situazione finanziaria negli ultimi mesi, situazione finanziaria nei prossimi mesi e momento favorevole per grandi acquisti.