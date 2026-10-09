Midterm Usa, ecco perché il voto conta anche per la Svizzera

Dazi e commercio, cosa rischia la Svizzera

Per le aziende elvetiche, la questione più delicata riguarda le tariffe doganali americane. «I dazi non sono certo cartoline con saluti amichevoli», osserva Santosh Brivio, economista della Banca Migros. Le barriere commerciali rendono più costose le esportazioni e complicano la pianificazione, soprattutto per settori come la farmaceutica, l'industria delle macchine e l'orologeria. Con un Congresso diviso, secondo la Banca Migros, i dazi esistenti probabilmente rimarrebbero in vigore, ma introdurne di nuovi diventerebbe più difficile. Una conferma della maggioranza repubblicana potrebbe invece aprire la strada a un'ulteriore escalation commerciale.

Il ruolo del dollaro e le conseguenze per i consumatori

Anche il cambio tra franco e dollaro potrebbe risentire del risultato elettorale, sebbene gli effetti siano difficili da prevedere. Secondo Lombard Odier, un Congresso politicamente bloccato potrebbe limitare la spesa pubblica americana, contribuendo a ridurre i tassi d'interesse e a indebolire il biglietto verde. Al tempo stesso, una minore pressione politica sulla banca centrale statunitense potrebbe rafforzare la fiducia nella valuta. Per i consumatori svizzeri, un dollaro debole significherebbe vacanze e acquisti negli Stati Uniti meno costosi, mentre per le imprese esportatrici comporterebbe generalmente ricavi inferiori una volta convertiti in franchi. Quanto ai prezzi del carburante e del riscaldamento, Clientis ritiene che nell'immediato peseranno maggiormente le tensioni geopolitiche e l'andamento del petrolio.