Troppe fughe di notizie: denunciati avvocati e giornalisti

Inoltre, potrebbero essere considerate una sorta di "pre-giudizio" mediatico di cui tener conto nell’eventuale quantificazione della pena nei confronti dei Moretti.

Le indagini della magistratura cantonale mirano dunque sia ai legali che avrebbero diffuso i documenti, sia ai giornalisti che li avrebbero utilizzati e pubblicati. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato per ora diffuso sulle persone coinvolte.