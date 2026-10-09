Ubriaco, si schianta contro tre auto in sosta

Poco dopo le 22.30, il conducente di un furgone stava percorrendo la Sonnenhofstrasse in direzione del centro città. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia turgoviese l’uomo, di nazionalità croata, ha perso il controllo del veicolo e ha urtato più volte, sul lato destro della carreggiata, contro tre auto in sosta.