Ubriaco, si schianta contro tre auto in sosta
Al 42enne è stata immediatamente ritirata la patente, i danni ammontano a decine di migliaia di franchi
Al 42enne è stata immediatamente ritirata la patente, i danni ammontano a decine di migliaia di franchi
FRAUENFELD - Un autista di 42 anni, risultato positivo all’alcoltest, ha causato giovedì sera una serie di incidenti a Frauenfeld, andando a sbattere contro diverse auto parcheggiate.
Poco dopo le 22.30, il conducente di un furgone stava percorrendo la Sonnenhofstrasse in direzione del centro città. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia turgoviese l’uomo, di nazionalità croata, ha perso il controllo del veicolo e ha urtato più volte, sul lato destro della carreggiata, contro tre auto in sosta.
Nell’incidente nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali al furgone e alle tre vetture sono stati quantificati in diverse decine di migliaia di franchi.
La prova con l’etilometro ha rilevato nel conducente un tasso di alcol pari a 0,54 mg/l. La patente gli è stata immediatamente ritirata dalla polizia per essere consegnata all’Ufficio della circolazione stradale.