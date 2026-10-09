Le vacanze degli svizzeri? Nascono sui social media

Segreti, consigli e immagini battono le offerte

Sui social non sono le promozioni ad attrarre maggiormente. Il 47% degli utenti si lascia sedurre soprattutto da suggerimenti su posti particolari, consigli esclusivi e mete poco note; immagini suggestive e "atmosfere" della destinazione conquistano il 46%, seguite dai consigli pratici su hotel, ristoranti e attività (43%). Gli sconti e le offerte speciali sono determinanti solo per il 31% degli intervistati; programmi di viaggio dettagliati ispirano una persona su quattro.