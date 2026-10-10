Compra francobolli su AliExpress per risparmiare, ma finisce per pagare 800 franchi

A rovinare la festa ci ha pensato la dogana svizzera, che ha intercettato il pacco in arrivo dalla Cina. La Posta ha quindi portato il caso davanti alla giustizia. Il risultato? Una multa di 300 franchi, con altri 500 franchi di spese processuali, per la bellezza di 800 franchi. Difficile immaginare un risparmio meno riuscito.

La vicenda, peraltro, non è un caso isolato. Nell'estate del 2025, quando su AliExpress erano spuntate offerte di francobolli contraffatti, la Posta aveva già sporto denuncia penale contro ignoti presso il Ministero pubblico della Confederazione. Una portavoce aveva anche chiarito che, quando si tratta di falsi, vengono sistematicamente avviate procedure penali. Insomma, sui francobolli la Posta non scherza.