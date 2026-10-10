Compra francobolli su AliExpress per risparmiare, ma finisce per pagare 800 franchi
Il pacco è stato intercettato dalla dogana e la scoperta dei falsi è costata cara a una donna vallesana.
VALLESE - Pensava di aver scovato l'affare del secolo: francobolli svizzeri a prezzo stracciato su AliExpress. Peccato che il risparmio di poco più di 70 franchi si sia trasformato in una stangata da 800 franchi. Protagonista della disavventura è una donna di Naters, in Vallese, condannata tramite ordinanza penale per aver importato in Svizzera francobolli contraffatti. Altro che spedizione conveniente.
Come racconta il quotidiano «Le Nouvelliste», la donna aveva ordinato sulla piattaforma cinese 100 francobolli svizzeri da 1,20 franchi l'uno. Prezzo di listino: 120 franchi. Prezzo su AliExpress: appena 48,59 franchi. Un affarone, almeno sulla carta. Perché quei francobolli, purtroppo per lei, avevano un piccolo difetto: erano falsi.
A rovinare la festa ci ha pensato la dogana svizzera, che ha intercettato il pacco in arrivo dalla Cina. La Posta ha quindi portato il caso davanti alla giustizia. Il risultato? Una multa di 300 franchi, con altri 500 franchi di spese processuali, per la bellezza di 800 franchi. Difficile immaginare un risparmio meno riuscito.
La vicenda, peraltro, non è un caso isolato. Nell'estate del 2025, quando su AliExpress erano spuntate offerte di francobolli contraffatti, la Posta aveva già sporto denuncia penale contro ignoti presso il Ministero pubblico della Confederazione. Una portavoce aveva anche chiarito che, quando si tratta di falsi, vengono sistematicamente avviate procedure penali. Insomma, sui francobolli la Posta non scherza.
E il bello, si fa per dire, è che riconoscere la fregatura non è affatto semplice. All'epoca, un esperto di filatelia interpellato da «20 Minuten» aveva esaminato i carnet di francobolli venduti su AliExpress, trovandoli del tutto identici agli originali. Copie talmente ben fatte da ingannare anche un occhio attento. Ma, come dimostra la disavventura vallesana, il prezzo più leggero può trasformarsi in un conto decisamente salato.