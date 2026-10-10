Animali selvatici sulle strade, è arrivato il periodo più rischioso: ecco dove

Grigioni tra i cantoni più colpiti

La frequenza degli incidenti varia sensibilmente da una regione all'altra, con una maggiore concentrazione nella Svizzera orientale e nell'Espace Mittelland.

Il primato spetta alla Turgovia, con 2,05 sinistri ogni 1'000 veicoli assicurati. Seguono i Grigioni (1,85) e il Giura (1,75), mentre la media nazionale si attesta a 1,16. Gli animali maggiormente coinvolti sono caprioli e cervi, responsabili di circa 7'350 sinistri segnalati. Seguono le volpi (1'020 casi), i tassi (900) e i cinghiali (510).