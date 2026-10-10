CR7 fermato dopo la sua fuga

Nel frattempo, il capitano portoghese si sarebbe scusato con i tifosi e con i compagni di squadra per la sua partenza improvvisa. Ronaldo avrebbe inoltre riconosciuto che il suo comportamento deve avere delle conseguenze, assicurando di voler accettare senza riserve la decisione dell'organo disciplinare. Un atteggiamento che potrebbe contribuire a stemperare le tensioni, senza tuttavia escludere una sanzione.

All'origine della vicenda ci sarebbe la frustrazione del fuoriclasse per il suo ruolo in nazionale. L'allenatore Jorge Jesus aveva annunciato l'intenzione di schierare nuovamente Gonçalo Ramos in attacco. Già nella vittoria per 2-1 contro la Norvegia, l'ex Juventus era rimasto fuori per la prima volta in 18 anni da una partita del Portogallo per ragioni diverse da infortuni o squalifiche. Dopo alcuni colloqui con il presidente federale Pedro Proença e con il tecnico, CR7 aveva quindi deciso di lasciare il ritiro in Danimarca, comunicando personalmente la scelta su Instagram.