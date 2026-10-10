CR7 fermato dopo la sua fuga
Almeno temporaneamente Cristiano Ronaldo è stato squalificato dalla federazione portoghese. Alla superstar rischiano di essere inflitte pesanti sanzioni per la sua partenza non autorizzata dal ritiro.
Almeno temporaneamente Cristiano Ronaldo è stato squalificato dalla federazione portoghese. Alla superstar rischiano di essere inflitte pesanti sanzioni per la sua partenza non autorizzata dal ritiro.
LISBONA - Cristiano Ronaldo è stato sospeso provvisoriamente dalla nazionale portoghese. La decisione della federazione arriva dopo che il 41enne ha lasciato senza autorizzazione il ritiro in Danimarca. Una scelta che potrebbe costargli cara: secondo l'articolo 160 del regolamento disciplinare, il cinque volte Pallone d'Oro rischia una squalifica da uno a sei mesi, oltre a una multa.
Le norme interne della federazione portoghese prevedono infatti la sospensione automatica per i giocatori che abbandonano il ritiro senza autorizzazione. Spetterà ora a una commissione disciplinare stabilire l'entità della sanzione. Se lo stop dovesse superare un mese, Ronaldo salterebbe anche gli impegni di Nations League contro Danimarca e Galles.
Nel frattempo, il capitano portoghese si sarebbe scusato con i tifosi e con i compagni di squadra per la sua partenza improvvisa. Ronaldo avrebbe inoltre riconosciuto che il suo comportamento deve avere delle conseguenze, assicurando di voler accettare senza riserve la decisione dell'organo disciplinare. Un atteggiamento che potrebbe contribuire a stemperare le tensioni, senza tuttavia escludere una sanzione.
All'origine della vicenda ci sarebbe la frustrazione del fuoriclasse per il suo ruolo in nazionale. L'allenatore Jorge Jesus aveva annunciato l'intenzione di schierare nuovamente Gonçalo Ramos in attacco. Già nella vittoria per 2-1 contro la Norvegia, l'ex Juventus era rimasto fuori per la prima volta in 18 anni da una partita del Portogallo per ragioni diverse da infortuni o squalifiche. Dopo alcuni colloqui con il presidente federale Pedro Proença e con il tecnico, CR7 aveva quindi deciso di lasciare il ritiro in Danimarca, comunicando personalmente la scelta su Instagram.
Il futuro di Ronaldo con la maglia del Portogallo resta dunque incerto, nonostante il giocatore avesse recentemente ribadito la volontà di continuare a sostenere la nazionale. Sul campo, intanto, il 41enne continua a segnare: venerdì sera ha realizzato la rete dell'1-0 nella vittoria per 3-0 dell'Al-Nassr contro l'Al Diriyah, raggiungendo quota 980 gol in carriera. Un traguardo prestigioso che arriva in un momento particolarmente delicato per il suo rapporto con la sua nazionale.