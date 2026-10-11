BIASCA
Scontro tra due veicoli a Biasca
L'incidente è avvenuto ieri sera nella zona della Legiuna.
FVR / M. Franjo
Fonte Red
Scontro tra due veicoli a Biasca
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Scontro tra due veicoli a Biasca
L'incidente è avvenuto ieri sera nella zona della Legiuna.
Scontro tra due veicoli a Biasca
L'incidente è avvenuto ieri sera nella zona della Legiuna.
BIASCA - Incidente stradale ieri sera, poco dopo le 20, nella zona della Legiuna a Biasca. Per cause che spetterà alla Polizia accertare, due veicoli si sono urtati lateralmente all'altezza di Pontirone.
Sul posto è intervenuta la Polizia cantonale, che ha effettuato i rilievi del caso e si è occupata della gestione del traffico. Fortunatamente, nello scontro non si registrano feriti, ma soltanto danni materiali.
È stato inoltre necessario l'intervento del soccorso stradale per il recupero dei veicoli coinvolti.
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