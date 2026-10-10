Festival dell’Incontro, quattro giornate dedicate all’inclusione e alla diversità

Da Chiasso alle scuole: oltre mille giovani coinvolti

Il Festival si è aperto sabato 3 ottobre al Cinema Teatro di Chiasso, con la presentazione del volume La bellezza della diversità. Dall’Istituto Canisio alla Fondazione Don Guanella (1926-2026), scritto da Luigi Maffezzoli e pubblicato da Armando Dadò. Il libro ripercorre un secolo di storia e di impegno educativo della Fondazione. La serata si è conclusa con il tutto esaurito per Io sono perfetto, lo spettacolo di Paolo Ruffini dedicato al valore delle differenze.

Giovedì 8 ottobre, la giornata dedicata alle scuole ha coinvolto oltre mille bambini e adolescenti delle elementari e delle medie. Gli allievi hanno assistito alla proiezione di cortometraggi selezionati dal Festival del Cinema Internazionale Nuovo di Bergamo e allo spettacolo Io Pinocchio della compagnia Teatro Danzabile. Due proposte per stimolare la riflessione sulla diversità, sul rispetto reciproco e sul superamento dei pregiudizi.