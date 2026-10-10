Cerca e trova immobili
Segnalaci
MENDRISIOTTO

Festival dell’Incontro, quattro giornate dedicate all’inclusione e alla diversità

Coinvolte scuole, associazioni e cittadini in attività tra teatro, cinema e volontariato nel Mendrisiotto.
Festival dell’Incontro, quattro giornate dedicate all’inclusione e alla diversità
Cristiano Proia
Fonte Fondazione Don Guanella
elaborata da Redazione
Festival dell’Incontro, quattro giornate dedicate all’inclusione e alla diversità
Coinvolte scuole, associazioni e cittadini in attività tra teatro, cinema e volontariato nel Mendrisiotto.

MENDRISIO - Quattro giornate tra Chiasso, Riva San Vitale e Mendrisio, con spettacoli, cinema, laboratori e momenti di confronto dedicati all’inclusione. Si è concluso oggi, sabato 10 ottobre, il Festival dell’Incontro, promosso dalla Fondazione Don Guanella, che traccia un bilancio positivo della manifestazione, sottolineando la partecipazione del pubblico e il coinvolgimento delle scuole e delle realtà del territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa era promuovere una cultura dell’incontro, nella quale le differenze fossero riconosciute come una ricchezza e l’inclusione diventasse un impegno condiviso.

Da Chiasso alle scuole: oltre mille giovani coinvolti
Il Festival si è aperto sabato 3 ottobre al Cinema Teatro di Chiasso, con la presentazione del volume La bellezza della diversità. Dall’Istituto Canisio alla Fondazione Don Guanella (1926-2026), scritto da Luigi Maffezzoli e pubblicato da Armando Dadò. Il libro ripercorre un secolo di storia e di impegno educativo della Fondazione. La serata si è conclusa con il tutto esaurito per Io sono perfetto, lo spettacolo di Paolo Ruffini dedicato al valore delle differenze.

Giovedì 8 ottobre, la giornata dedicata alle scuole ha coinvolto oltre mille bambini e adolescenti delle elementari e delle medie. Gli allievi hanno assistito alla proiezione di cortometraggi selezionati dal Festival del Cinema Internazionale Nuovo di Bergamo e allo spettacolo Io Pinocchio della compagnia Teatro Danzabile. Due proposte per stimolare la riflessione sulla diversità, sul rispetto reciproco e sul superamento dei pregiudizi.

Riva San Vitale, oltre 140 partecipanti alla giornata di formazione
Venerdì 9 ottobre il Festival si è spostato a Riva San Vitale per una giornata dedicata alla formazione. L'appuntamento ha riunito oltre 140 partecipanti, 30 tra relatori e relatrici e otto moderatori, impegnati in incontri e workshop sull'inclusione nella scuola, nel lavoro, nello sport, nell'abitare, nell'arte, nella comunicazione e nel volontariato, senza dimenticare il tema dei diritti.

La manifestazione ha coinvolto anche le strade del borgo, animate da partecipanti e visitatori. La presenza di Radio Casvegno, le mostre fotografiche e artistiche e la collaborazione della comunità locale hanno contribuito a trasformare Riva San Vitale in uno spazio di incontro e socialità.

La giornata conclusiva a Mendrisio tra famiglie e volontariato
Il Festival si è concluso sabato 10 ottobre a Mendrisio, con una giornata dedicata alle famiglie e al volontariato. Le attività si sono svolte negli spazi de LaFilanda, del Mercato Coperto e della palestra del Liceo cantonale, in collegamento con l'iniziativa I Volti del Volontariato, promossa dalla Città di Mendrisio.

Tra le proposte più apprezzate, il laboratorio MICRO MACRO della compagnia Teatro Danzabile, realizzato con il sostegno di LAC edu. Ad animare la giornata anche la Banda Rulli Frulli con la sua marching band, laboratori creativi, podcast e incontri tra associazioni e cittadini. Spazio inoltre alla gastronomia sociale e alla paella.

Per la Fondazione Don Guanella, il bilancio delle quattro giornate conferma il valore di una manifestazione capace di coinvolgere scuole, professionisti, istituzioni, associazioni e cittadini attorno a un obiettivo comune: costruire occasioni concrete di incontro e valorizzare le differenze nella vita della comunità.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
chiassofondazione don guanellainclusionemendrisioriva san vitale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
11
78

Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»
LIVE
SAN GALLO
1 gior
14
81

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro
LIVE
BIASCA
2 gior

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)
LIVE
VAUD
1 gior
47
233

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento
LIVE
CANTONE
1 gior
94
229

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento

Bottigliate in testa: il video shock
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Bottigliate in testa: il video shock

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
3 gior
5
32

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»
LIVE
CANTONE
2 gior
116
296

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
2 gior
14

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
18

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
2 gior
22
21

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no
LIVE
SVIZZERA
1 gior
82
140

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
2 gior
7
28

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
2
22

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
16

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
12
43

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro
LIVE
ITALIA
1 gior
6
32

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino
LIVE
CANTONE
1 gior
11
26

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso
LIVE
VAUD / VALLESE
1 gior
15
57

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà
LIVE
FIFA
1 gior
11
74

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo
LIVE
CANTONE
1 gior
67
122

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera
LIVE
ROMANIA / SVIZZERA
2 gior

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera

Criminalità, le nazionalità più presenti nelle condanne
LIVE
SVIZZERA
6 ore
21
52

Criminalità, le nazionalità più presenti nelle condanne

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
2 gior
21

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male
LIVE
SVIZZERA
14 ore
11
20

Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
2 gior

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato
LIVE
CANTONE
1 gior
26
34

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse
LIVE
CANTONE
1 gior
4

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
3
17

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa

Dito medio e insulti a Xhaka mentre fa la spesa con la moglie: il video
LIVE
CALCIO
11 ore
19
100

Dito medio e insulti a Xhaka mentre fa la spesa con la moglie: il video

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti
LIVE
CANTONE
1 gior
7
20

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga
LIVE
LUGANO
2 gior
78
71

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
2 gior
1
14

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Tragedia in Nicaragua, muore una 19enne svizzera
LIVE
NICARAGUA
12 ore
23

Tragedia in Nicaragua, muore una 19enne svizzera

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni
LIVE
ITALIA
2 gior
18

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
16

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»

Ronaldo sospeso dalla nazionale: rischia fino a sei mesi di squalifica
LIVE
CALCIO
8 ore
7
48

Ronaldo sospeso dalla nazionale: rischia fino a sei mesi di squalifica

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
30
57

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»

Compra francobolli su AliExpress per risparmiare, ma finisce per pagare 800 franchi
LIVE
VALLESE
11 ore
6
31

Compra francobolli su AliExpress per risparmiare, ma finisce per pagare 800 franchi

È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa
LIVE
NORVEGIA
1 gior
16
45

È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa

Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
80
133

Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista
LIVE
CASLANO
1 gior
1
11

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»

Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti
LIVE
ITALIA
1 gior
11

Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
6
44

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»

ULTIME NOTIZIE TICINO
«Una tonnellata e mezza di castagne e tremila piatti di gnocchi»: la Sagra dà i numeri
LIVE
MENDRISIOTTO
6 ore
2
22

«Una tonnellata e mezza di castagne e tremila piatti di gnocchi»: la Sagra dà i numeri

Hai una camera libera? Questi giovani talenti cercano un tetto nel locarnese
LIVE
LOCARNESE
9 ore
6

Hai una camera libera? Questi giovani talenti cercano un tetto nel locarnese

AMSA inaugura i primi bus elettrici, Marchesi al debutto ufficiale
LIVE
MENDRISIOTTO
9 ore
10
60

AMSA inaugura i primi bus elettrici, Marchesi al debutto ufficiale

Onsernone festeggia la doppia cifra e i suoi diciottenni
LIVE
ONSERNONE
10 ore
3

Onsernone festeggia la doppia cifra e i suoi diciottenni

Un albero per ogni bambino: la tradizione momò continua
LIVE
MENDRISIO
10 ore
1
22

Un albero per ogni bambino: la tradizione momò continua

Maxi tamponamento sull'A13: coinvolti un camper, tre auto e uno scooter
LIVE
ROVEREDO (GR)
13 ore

Maxi tamponamento sull'A13: coinvolti un camper, tre auto e uno scooter

Morro, la musica coltivata in segreto: «Mi ha aiutato a esprimermi liberamente»
LIVE
FAIDO
15 ore
2
13

Morro, la musica coltivata in segreto: «Mi ha aiutato a esprimermi liberamente»

Dal mondo post-umano alle radici della violenza
LIVE
LUGANO
15 ore
10

Dal mondo post-umano alle radici della violenza

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»
LIVE
CANTONE
15 ore
36

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»

È stato il settembre più caldo di sempre a sud delle Alpi
LIVE
CANTONE
23 ore
3
27

È stato il settembre più caldo di sempre a sud delle Alpi