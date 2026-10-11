L'umanità che sfida le guerre
Tre titoli per la giornata di debutto del Film Festival Diritti Umani Lugano. Questa sera arriva Filippo Grandi
Tre titoli per la giornata di debutto del Film Festival Diritti Umani Lugano. Questa sera arriva Filippo Grandi
LUGANO - Si apre oggi la tredicesima edizione di FFDUL, il Festival del Film Documentario Umano e Libertà, con un programma ricco di appuntamenti dedicati al pubblico di tutte le età. L’avvio è fissato per le 15:00 al Cinema Iride con la proiezione de I racconti di Parvana di Nora Twomey (Irlanda, Canada, Lussemburgo, 2017), un film d’animazione presentato in lingua italiana e rivolto soprattutto ai più piccoli e alle famiglie.
La pellicola racconta la storia di Parvana, una bambina di undici anni cresciuta a Kabul durante il regime talebano. Quando il padre viene arrestato, la famiglia si trova all’improvviso senza un uomo che possa lavorare o compiere le più semplici attività come la spesa. Di fronte alle difficoltà, Parvana sceglie di tagliarsi i capelli e travestirsi da ragazzo, diventando il sostegno economico della famiglia. Nonostante i rischi e la paura di essere scoperta, la giovane protagonista cerca anche un modo per liberare il padre. La proiezione è organizzata con Il Cinema dei Ragazzi, in collaborazione con la Libreria Voltapagina, e sarà preceduta dalla testimonianza della comunità afgana in Ticino, offrendo così uno sguardo diretto sulle realtà di chi vive ancora oggi esperienze simili a quella narrata nel film.
Alle 16:45 il Festival si sposta al Cinema Corso per l’apertura della quarta edizione del Concorso internazionale di lungometraggi. In anteprima svizzera verrà proiettato Trop c'est Trop di Elisé Sawasawa (Repubblica Democratica del Congo, 2026), un film di 65 minuti in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese. L’opera offre la testimonianza della resilienza e straordinaria vitalità della popolazione congolese, chiamata a resistere in un paese segnato da una guerra senza fine.
La giornata si conclude alle 20.30 sempre al Cinema Corso con i tradizionali saluti del Festival, cui parteciperà Filippo Grandi, già Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). A seguire, è prevista la proiezione del secondo film in concorso - anch’esso in anteprima svizzera - Where to? di Assaf Machnes (Israele, Germania, 2026), della durata di 95 minuti e proposto in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese. Il film segue per due anni la storia di un autista Uber palestinese e un giovane israeliano, uniti da corse notturne e da un dialogo che si trasforma lentamente in un’amicizia profonda e inattesa.