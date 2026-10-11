L'umanità che sfida le guerre

La giornata si conclude alle 20.30 sempre al Cinema Corso con i tradizionali saluti del Festival, cui parteciperà Filippo Grandi, già Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). A seguire, è prevista la proiezione del secondo film in concorso - anch’esso in anteprima svizzera - Where to? di Assaf Machnes (Israele, Germania, 2026), della durata di 95 minuti e proposto in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese. Il film segue per due anni la storia di un autista Uber palestinese e un giovane israeliano, uniti da corse notturne e da un dialogo che si trasforma lentamente in un’amicizia profonda e inattesa.