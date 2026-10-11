Cercando la propria strada, come fosse l'El Dorado

Milano e il Ticino

Ora El Dorado non procede più nell'intimità della propria stanzetta, ma lavora al fianco di collaboratori esperti che "cuciono" beat su misura per le sue liriche. Specialmente a Milano. «Lì trovo persone esperte e attrezzature di primissimo ordine, specialmente per quanto riguarda il rap. Per questo preferisco lavorarci». Milano è il luogo della crescita professionale, dove una passione si arricchisce dell'esperienza e del mestiere necessari per sopravvivere ed emergere in una scena estremamente competitiva.

Non è un segno di sfiducia in quanto offre il Ticino. Anzi: El Dorado spiega di essere in contatto con svariati rapper locali, con i quali ha rapporti di amicizia e stima professionale. Un nome su tutti: quello di King Jan, con il quale ha collaborato nel brano "Demoni in stanza". L'Italia ritorna anche in quelli che sono i riferimenti artistici del giovane ticinese. «Il mio più grande idolo è Lazza, mi sono ispirato molto a lui».