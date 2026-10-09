Un enorme Lugano non basta per fermare la corsa dello Zurigo

Il ritmo resta altissimo anche nel secondo periodo, con continui capovolgimenti di fronte. Per quasi sei minuti si gioca senza interruzioni. Lo Zurigo pareggia il conto dei legni con una sassata dalla blu di Geering che si stampa sul palo. Poi arriva il secondo power play della serata per il Lugano e, questa volta, i bianconeri colpiscono. Innala e Shore confezionano una splendida combinazione, finalizzata da Thürkauf per l'1-1. Sulle ali dell'entusiasmo, il Lugano continua a spingere e si guadagna un'altra superiorità numerica, ma né Sanford né Fazzini riescono a superare un ottimo Zumbühl. Dalle tribune della Cornèr Arena arrivano applausi convinti per una squadra capace di giocarsela alla pari con la corazzata zurighese. Nel finale di periodo sono però i Lions a beneficiare del loro primo power play della partita. Gli ospiti costruiscono una lunga serie di occasioni, ma la difesa bianconera resiste e conserva l'1-1 fino alla seconda sirena.

Il Lugano riparte con la stessa determinazione nel terzo periodo e costringe ancora Zumbühl agli straordinari sulle conclusioni di Fazzini e Innala. Poi arriva una penalità per bastone alto di Sanford, ma a colpire sono i bianconeri. Shore, tra i migliori in pista, approfitta di un errore di Andrighetto, scappa in contropiede e serve un assist perfetto a Tanner, che non sbaglia e firma il sorpasso. A metà del terzo periodo il Lugano ha altre occasioni per allungare, ma Thürkauf e Shore non riescono a concretizzarle. Poco dopo, una penalità per ostruzione a Dahlström offre allo Zurigo un'altra opportunità in superiorità numerica. Il miglior power play della National League costruisce parecchio, ma non sfonda: la difesa bianconera tiene e mostra segnali incoraggianti dopo le difficoltà di questo inizio stagione. Il Lugano sembra ormai vicino all'impresa, ma a rovinare la festa ci pensa Lehtonen. Nell'assalto finale a sei contro cinque, il difensore zurighese lascia partire una sassata dalla blu che vale il 2-2 e trascina la sfida all'overtime.