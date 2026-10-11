Un'ondata di piena spazza via edifici e strade

Centinaia di soccorritori alla ricerca dei dispersi

Sul posto sono impegnate centinaia di squadre di ricerca e soccorso per rintracciare i dispersi. Gli abitanti della zona avevano ricevuto gli avvisi di allarme nelle prime ore del mattino (ora locale), dopo le prime segnalazioni dell'ondata in arrivo. Secondo la polizia, le masse d'acqua hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture; sui social media circolano intanto video che mostrano edifici e ponti trascinati via dalla corrente.

Il Budhigandaki fa parte del sistema fluviale Trishuli-Narayani, dove alla fine di agosto un'inondazione improvvisa proveniente dalle zone glaciali dell'Himalaya aveva devastato l'area circostante. Nella sola regione nepalese circa 1'450 persone hanno perso la vita e più di 5'500 risultano tuttora disperse. All'origine di quel disastro c'era stato il distacco di grandi quantità di ghiaccio e roccia.