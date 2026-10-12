Colto da un malore in bicicletta: è grave
Strada chiusa e viavai di soccorritori e forze dell'ordine in via Iragna. Una persona è in serie condizioni di salute.
Strada chiusa e viavai di soccorritori e forze dell'ordine in via Iragna. Una persona è in serie condizioni di salute.
BIASCA - Grande trambusto verso le 10 di oggi, lunedì 12 ottobre, a Biasca. Le notizie sono ancora frammentarie ma, stando alle prime segnalazioni, si sarebbe verificato un episodio di una certa gravità in via Iragna.
Sul posto sono giunte polizia e ambulanza. Una persona si troverebbe in serie condizioni di salute. Tanto che è stato reso necessario l'intervento dell'elicottero della Rega.
Secondo una prima testimonianza si tratterebbe di un uomo che circolava in bicicletta e che è stato vittima di un malore. Le cause esatte di quanto successo al momento non sono note.
Durante le operazioni di soccorso la zona è stata isolata. Nessuno, a parte le persone autorizzate, ha avuto accesso al tratto di strada interessato.
Nel frattempo lo sfortunato protagonista della vicenda è stato elitrasportato dalla Rega all'ospedale.
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