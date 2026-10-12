Ticino digitale? ATED critica la strategia cantonale: «Le aziende sono ai margini»

«Il Cantone Ticino non è soltanto la sua Amministrazione. È fatto di aziende, lavoratori, professionisti, università, scuole, centri di ricerca, startup e cittadini», osserva Mauriello, chiedendo un progetto capace di coinvolgere concretamente tutti questi attori.

«Dove sono i risultati misurabili?»

Un altro punto critico riguarda gli obiettivi della strategia. Gli otto ambiti individuati - dalle condizioni quadro all’accessibilità, passando per efficienza, dati, innovazione e competenze - sono condivisibili nei principi, ma secondo ATED mancano indicatori sufficientemente definiti, scadenze precise e un quadro finanziario che quantifichi investimenti e benefici.