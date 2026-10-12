Ticino digitale? ATED critica la strategia cantonale: «Le aziende sono ai margini»
L’associazione del settore tecnologico denuncia obiettivi poco misurabili, risorse non quantificate e difficoltà di dialogo con l’Amministrazione cantonale. La proposta: affiancare alla digitalizzazione dei servizi pubblici una strategia più ampia per l’intero territorio.
BELLINZONA - Digitalizzare l’Amministrazione cantonale non significa digitalizzare tutto il Ticino. È la critica principale sollevata da ATED, l’associazione mantello del settore Tech, ICT e Digital, in seguito all'analisi della strategia per la trasformazione digitale, pubblicata nel febbraio 2024.
Secondo il presidente Luca Mauriello, il documento si concentra soprattutto sulla modernizzazione dei servizi pubblici, senza delineare una visione complessiva dello sviluppo digitale del territorio. Resterebbero in secondo piano - fa notare - temi come la competitività delle imprese tecnologiche, la digitalizzazione delle PMI, la crescita delle startup, la formazione di specialisti, l’intelligenza artificiale e la cybersecurity.
«Il Cantone Ticino non è soltanto la sua Amministrazione. È fatto di aziende, lavoratori, professionisti, università, scuole, centri di ricerca, startup e cittadini», osserva Mauriello, chiedendo un progetto capace di coinvolgere concretamente tutti questi attori.
«Dove sono i risultati misurabili?»
Un altro punto critico riguarda gli obiettivi della strategia. Gli otto ambiti individuati - dalle condizioni quadro all’accessibilità, passando per efficienza, dati, innovazione e competenze - sono condivisibili nei principi, ma secondo ATED mancano indicatori sufficientemente definiti, scadenze precise e un quadro finanziario che quantifichi investimenti e benefici.
L’associazione chiede quindi di poter verificare quali progetti siano stati completati, quali servizi siano stati effettivamente digitalizzati, quali risparmi siano stati ottenuti e quali vantaggi siano derivati per cittadini e imprese.
Il percorso cantonale - fa notare ATED - è in corso da diversi anni e la strategia attuale copre il periodo 2024-2027: per l'associazione è dunque il momento di affiancare agli obiettivi una valutazione pubblica, trasparente e indipendente dei risultati.
Il nodo del dialogo con il Cantone
Nel mirino finisce anche il coinvolgimento delle imprese. Sebbene il documento riconosca l’importanza della partecipazione di soggetti pubblici e privati, secondo l’associazione manca un organismo consultivo permanente che permetta al settore tecnologico di contribuire in modo strutturato alla definizione delle politiche digitali.
ATED afferma inoltre di aver cercato più volte un confronto con le strutture cantonali competenti, senza ottenere la disponibilità auspicata. Anche una recente richiesta di incontro per discutere la creazione di un gruppo consultivo permanente sarebbe rimasta senza esito soddisfacente.
La proposta dell'associazione? Affiancare alla strategia amministrativa una vera «Strategia Ticino Digitale», che integri sviluppo economico, innovazione, formazione e nuove tecnologie. Tra le proposte figurano un gruppo consultivo permanente per la trasformazione digitale e una commissione cantonale dedicata alla cybersecurity.
«Non chiediamo che le nostre idee vengano necessariamente condivise. Chiediamo che possano essere ascoltate», è la posizione di ATED, che promette di continuare a esaminare criticamente le politiche cantonali.