Lavori in Via Carlo Croci: strada chiusa al traffico dal 19 al 30 ottobre
Il passaggio dei pedoni e dei mezzi di emergenza sarà sempre garantito, anche durante le ore di chiusura.
Il passaggio dei pedoni e dei mezzi di emergenza sarà sempre garantito, anche durante le ore di chiusura.
MENDRISIO - Disagi alla circolazione in vista nel quartiere di Mendrisio. Da lunedì 19 a venerdì 30 ottobre 2026, Via Carlo Croci sarà interessata da lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, con conseguenti limitazioni temporanee al traffico.
Come comunicato dalla Città di Mendrisio, la strada sarà chiusa al traffico veicolare ogni giorno dalle 7 alle 17.30 per consentire lo svolgimento degli interventi. Durante questa fascia oraria, in Via Giuseppe Andreoni sarà istituito il doppio senso di marcia.
Al termine di ogni giornata lavorativa, Via Carlo Croci sarà riaperta alla circolazione e verrà ripristinata la normale segnaletica stradale. Le limitazioni saranno indicate attraverso appositi cartelli di cantiere e sbarramenti.
Il passaggio dei pedoni e dei mezzi di emergenza sarà sempre garantito, anche durante le ore di chiusura.
L'intervento rientra nel programma di manutenzione ordinaria della rete stradale cittadina. Il Municipio precisa infine che, in caso di maltempo o imprevisti durante i lavori, il calendario potrebbe subire delle modifiche.