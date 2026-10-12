Liceo, abolizione dei livelli e nuova griglia oraria: «Le riforme hanno funzionato?»

Abolizione dei livelli: quali conseguenze per i liceali?

Per quanto riguarda l'abolizione dei livelli nella scuola media, Sergi e Pronzini sollevano alcuni interrogativi sulla preparazione degli studenti che hanno poi proseguito gli studi al liceo. In particolare, al centro dell'attenzione ci sono i risultati nelle diverse materie, i tassi di insufficienza e quelli di bocciatura.

Nell'interpellanza viene inoltre sollevato il dubbio che i dati sugli effetti della sperimentazione sui percorsi liceali non siano stati analizzati in modo specifico. Resta quindi da chiarire se queste analisi siano effettivamente state svolte e, in caso contrario, per quali ragioni.