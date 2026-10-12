Lastminute.com: arriva un nuovo CFO

Il manager subentra a Diego Fiorentini, che dopo circa tre anni come CFO si dedicherà a un nuovo compito professionale, ha indicato oggi l'impresa. Boisseau vanta una vasta esperienza nella gestione finanziaria e un percorso professionale internazionale nel settore delle piattaforme tecnologiche e dei mercati online.

L'azienda, che è quotata alla borsa svizzera (-29% la performance di quest'anno), presenterà i risultati trimestrali il 29 ottobre.