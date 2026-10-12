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Lastminute.com: arriva un nuovo CFO
Ludovic Boisseau subentra a Diego Fiorentini, che dopo circa tre anni come CFO si dedicherà a un nuovo compito professionale.
TiPress
Fonte Ats
Lastminute.com: arriva un nuovo CFO
Ludovic Boisseau subentra a Diego Fiorentini, che dopo circa tre anni come CFO si dedicherà a un nuovo compito professionale.
CHIASSO - Nuovo responsabile delle finanze per Lastminute.com: la società attiva nel settore dell'offerta di viaggi online con sede legale ad Amsterdam e centro operativo a Chiasso ha nominato Ludovic Boisseau, con effetto al 16 novembre.
Il manager subentra a Diego Fiorentini, che dopo circa tre anni come CFO si dedicherà a un nuovo compito professionale, ha indicato oggi l'impresa. Boisseau vanta una vasta esperienza nella gestione finanziaria e un percorso professionale internazionale nel settore delle piattaforme tecnologiche e dei mercati online.
L'azienda, che è quotata alla borsa svizzera (-29% la performance di quest'anno), presenterà i risultati trimestrali il 29 ottobre.
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