103 candeline per Tina, la terza decana di Locarno

Una vita dietro la macchina da cucire

Per molti anni Tina ha gestito una sartoria a Solduno. Il lavoro ha sempre occupato un posto centrale nella sua vita, anche quando gli impegni familiari erano particolarmente intensi. «Una volta bisognava lavorare tantissimo e non ci si fermava mai», ama ricordare.

E lei, in effetti, non si è mai fermata, nemmeno quando i suoi sei figli erano piccoli. Tina continuava infatti a cucire da casa, spesso con un bambino in braccio o sulle ginocchia, mentre la macchina da cucire lavorava senza sosta.