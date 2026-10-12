Ascona-Locarno Run 2026: record assoluto da 4500 iscritti
Domenica in corsa con gare tutte sold out e una Piazza Grande in festa.
Domenica in corsa con gare tutte sold out e una Piazza Grande in festa.
ASCONA/LOCARNO - Un'edizione da record per l'Ascona-Locarno Run, che ha richiamato 4.500 iscritti, registrando il tutto esaurito in tutte le gare. L'undicesima edizione della manifestazione, avvenuta domenica 11 ottobre, ha trasformato Piazza Grande in una grande festa dello sport, con migliaia di corridori, famiglie e appassionati. Un successo favorito anche dalle condizioni meteorologiche, con sole e temperature particolarmente miti.
Gli organizzatori hanno chiuso anticipatamente le iscrizioni per garantire sicurezza e qualità dell'evento. «Siamo felicissimi», dichiarano i co-presidenti Francesco Dominici e Luciano Soldati. «Vedere Piazza Grande così piena, con bambini, genitori, nonni e amici che hanno corso, camminato e fatto il tifo insieme, è la soddisfazione più grande».
Dario Cologna protagonista della mezza maratona
Tra gli ospiti più attesi Dario Cologna, quattro volte campione olimpico e vincitore di quattro Coppe del Mondo generali di sci di fondo. Il campione grigionese si è cimentato nella mezza maratona, conquistando un brillante ottavo posto assoluto.
In Piazza Grande anche due volti noti dell'atletica svizzera, Ricky Petrucciani e Ajla Del Ponte, che hanno incontrato i partecipanti e sostenuto gli atleti.
Mezza maratona: vittoria al fotofinish
La 21 km Half Marathon, con 2.000 iscritti, ha regalato uno degli arrivi più combattuti della manifestazione. Amos Kiptoo Birgen si è imposto per appena due decimi su Simon Kamau Njeri, mentre Clément Durance ha completato il podio. Quarto posto assoluto per il ticinese Andrea Alagona, portacolori del Triathlon Team Ticino.
Tra le donne successo di Caroline Jeptoo, davanti a Michelle Schaub, già campionessa svizzera di mezza maratona ad Ascona-Locarno nel 2023, e Alina Federer. Da segnalare anche la partecipazione dell'asconese Philine Brunner, amazzone di dressage che ha rappresentato la Svizzera ai Mondiali dei cavalli giovani del 2021.
La competizione assegnava anche i titoli ticinesi assoluti FTAL di mezza maratona, conquistati da Tommaso Marani della Società Atletica Lugano e da Alice Sangiorgio di Origlio. Marani si è così confermato tra i protagonisti cantonali della manifestazione, dopo i successi del 2023 e del 2024.
Dieci chilometri: Frei e Dolce davanti a tutti
Grande partecipazione anche alla 10 km Run, che ha raccolto circa 1.300 iscritti. In campo maschile la vittoria è andata a Lukas Frei, davanti a Roger Küng e Maxim Birnstiel. Tra le donne si è imposta Kirlène Dolce, seguita da Gaëlle Reduce e Dorota Wojciga.
La gara era valida anche per il Campionato Ticinese Assoluto FTAL sui 10 km su strada. A conquistare il titolo maschile è stato Danilo Demasi della SAM Massagno, davanti a Jonas Oliva e Alex Domeniconi. Tra le donne Martina Buri dell'USC Capriaschese si è confermata campionessa ticinese, precedendo Stefania Barloggio-Lupatini e Cristina Maggetti, entrambe della Virtus Locarno.
La 10 km Walking & Nordic Walking ha invece coinvolto quasi 400 partecipanti, confermando il carattere aperto della manifestazione anche a chi preferisce camminare.
Sunset Run e Kids Run: spazio a giovani e famiglie
La 5 km Sunset Run ha registrato 530 iscritti. A imporsi nella gara maschile è stato il triatleta di Minusio Sasha Caterina, davanti a Lorenzo Bracchi della Virtus Locarno e Damien Nussbaumer. In campo femminile vittoria per Agnieszka Osmolak, seguita da Irene Kaymaz Zibung e Daniela Amann.
Grande entusiasmo anche per la Kids Run, che ha visto quasi 400 bambine e bambini correre accompagnati dal tifo di genitori, nonni e amici. Un appuntamento che ha contribuito a rendere Piazza Grande un punto d'incontro tra generazioni.
Sport e solidarietà in Piazza Grande
Promossa dalla USA Ascona e dalla Virtus Locarno, la manifestazione punta a valorizzare lo sport non soltanto come competizione, ma anche come occasione di benessere e socializzazione.
Spazio inoltre alla solidarietà, grazie alla presenza della Polizia di Locarno con l'iniziativa «Scatta contro la violenza», che ha raccolto fondi a favore dell'Associazione Pro Senegal del Gambarogno.
Gli organizzatori guardano già alla prossima edizione, in programma il 9 e 10 ottobre 2027, con l'obiettivo di far crescere ulteriormente una manifestazione che continua ad attirare partecipanti e pubblico.