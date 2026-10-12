Ascona-Locarno Run 2026: record assoluto da 4500 iscritti

Sunset Run e Kids Run: spazio a giovani e famiglie

La 5 km Sunset Run ha registrato 530 iscritti. A imporsi nella gara maschile è stato il triatleta di Minusio Sasha Caterina, davanti a Lorenzo Bracchi della Virtus Locarno e Damien Nussbaumer. In campo femminile vittoria per Agnieszka Osmolak, seguita da Irene Kaymaz Zibung e Daniela Amann.

Grande entusiasmo anche per la Kids Run, che ha visto quasi 400 bambine e bambini correre accompagnati dal tifo di genitori, nonni e amici. Un appuntamento che ha contribuito a rendere Piazza Grande un punto d'incontro tra generazioni.