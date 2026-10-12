Il Ticino ha 17 nuovi falegnami: cresce la quota rosa

ASCONA - Sono 17 i giovani che hanno concluso con successo la loro formazione professionale nel settore della falegnameria. La cerimonia di premiazione, organizzata dall'associazione «Il falegname, l'uomo che fa», si è svolta presso la ditta Lurati e Frei SA di Ascona, che ha formato l'apprendista con il miglior risultato. Un'occasione per celebrare l'impegno dei neodiplomati e delle aziende formatrici, ma anche per sottolineare la crescente presenza femminile nel settore.