Il Ticino ha 17 nuovi falegnami: cresce la quota rosa
Si è svolta ad Ascona la cerimonia di premiazione dei neodiplomati. Luca Ramoni è il miglior apprendista, seguito da Denise Foresti e Chiara Rabaglio.
Si è svolta ad Ascona la cerimonia di premiazione dei neodiplomati. Luca Ramoni è il miglior apprendista, seguito da Denise Foresti e Chiara Rabaglio.
ASCONA - Sono 17 i giovani che hanno concluso con successo la loro formazione professionale nel settore della falegnameria. La cerimonia di premiazione, organizzata dall'associazione «Il falegname, l'uomo che fa», si è svolta presso la ditta Lurati e Frei SA di Ascona, che ha formato l'apprendista con il miglior risultato. Un'occasione per celebrare l'impegno dei neodiplomati e delle aziende formatrici, ma anche per sottolineare la crescente presenza femminile nel settore.
Il miglior apprendista è Luca Ramoni di Malesco, formatosi proprio presso la Lurati e Frei SA, che ha concluso il percorso con una media del 5.30. Grazie al 5.45 ottenuto negli esami pratici determinanti, si è inoltre aggiudicato la prestigiosa «pialletta», riconoscimento riservato a chi supera la nota 5 in entrambe le prove «Lavori professionali fondamentali» del terzo anno e «Lavoro pratico» del quarto.
Sul secondo e terzo gradino del podio salgono due giovani donne. Denise Foresti di Prato-Sornico, formatasi presso la ditta Efrem Foresti e Figlio, ha ottenuto una media del 4.90, mentre Chiara Rabaglio di Bedano, apprendista presso la Svanotti SA, ha concluso con il 4.74.
Dopo l'affermazione femminile dello scorso anno, i risultati confermano il ruolo sempre più importante delle donne nel settore della falegnameria, dimostrando che talento, precisione e passione per il legno non conoscono differenze di genere.
Un riconoscimento particolare è stato assegnato anche a Nicolò Brusa di San Pietro, formatosi presso la Bernaschina Angelo e Figlio di Riva San Vitale, che ha conseguito il Certificato federale di formazione pratica (CFP) con l'eccellente media del 5.5.
I giovani che hanno ottenuto l'Attestato federale di capacità (AFC) sono Pietro Calitri, Andrea Cardillo, Rocco Cardoso Machado, Justin Fiori, Denise Foresti, Amos Fumagalli, Leonardo Lugo Arias, Chiara Rabaglio, Yari Rossetti, Luca Ramoni, Valentin Von Ballmoos, Enrico Baldini, Esteban Lama e Dario Sartori.
Hanno invece conseguito il Certificato federale di formazione pratica (CFP) Nicolò Brusa, Nils Gautschi di Sorengo e Waheedullah Hussaini di Lugano.