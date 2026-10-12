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Quando lo sport è gratis e a portata di click: a Biasca arrivano i BoxUp

Sono state installate due nuove postazioni dove basta un'app per prendere in prestito l'attrezzatura e iniziare a giocare. Ecco dove
Quando lo sport è gratis e a portata di click: a Biasca arrivano i BoxUp
Cancelleria di Biasca
Fonte Red
elaborata da Redazione
Quando lo sport è gratis e a portata di click: a Biasca arrivano i BoxUp
Sono state installate due nuove postazioni dove basta un'app per prendere in prestito l'attrezzatura e iniziare a giocare. Ecco dove

BIASCA - Voglia di una partita a calcio, a basket o di una sfida a badminton, ma non avete l'attrezzatura? A Biasca ora basta uno smartphone. Il Comune ha installato due nuove postazioni BoxUp, che permettono di prendere in prestito gratuitamente materiale sportivo e giochi per il tempo libero.

Il sistema funziona attraverso armadietti intelligenti, accessibili tramite un'applicazione. Al loro interno si possono trovare palloni da calcio e basket, attrezzature per il badminton e altri giochi da utilizzare direttamente sul posto. Non serve quindi acquistare o portare con sé il materiale ma basta scegliere quello disponibile e iniziare a giocare.

LOSONE
A Losone con BoxUp condividere è un gioco da ragazzi

Dove si trovano
Le due postazioni sono state installate al Centro Sportivo Al Vallone, nelle vicinanze della tribuna, e alla Scuola Media di Biasca, nella zona posteriore dedicata alle attività sportive.

Utilizzare il servizio è semplice: occorre scaricare gratuitamente l'app BoxUp, disponibile per iOS e Android, creare un account e selezionare la postazione desiderata. Dall'applicazione è possibile controllare quali attrezzature sono disponibili e aprire l'armadietto corrispondente.

Una volta terminata l'attività, il materiale va riposto correttamente nello stesso armadietto, completando la restituzione attraverso l'app.

L'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione e al sostegno del Fondo Swisslos (DECS). Il Municipio invita la popolazione a utilizzare le attrezzature con attenzione e responsabilità, affinché il servizio possa continuare a essere a disposizione di tutti.

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