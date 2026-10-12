Quando lo sport è gratis e a portata di click: a Biasca arrivano i BoxUp

Dove si trovano

Le due postazioni sono state installate al Centro Sportivo Al Vallone, nelle vicinanze della tribuna, e alla Scuola Media di Biasca, nella zona posteriore dedicata alle attività sportive.

Utilizzare il servizio è semplice: occorre scaricare gratuitamente l'app BoxUp, disponibile per iOS e Android, creare un account e selezionare la postazione desiderata. Dall'applicazione è possibile controllare quali attrezzature sono disponibili e aprire l'armadietto corrispondente.