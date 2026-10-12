Bombe, proteste e giustizia: i cinque film che non potete perdervi

"Naza"

È, senza ombra di dubbio, l'evento cinematografico dell'anno. Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor (già vincitori dell'Oscar con "No Other Land") ricostruisce, attraverso 24 testimonianze di soldati e ufficiali dell'intelligence, i sistemi e le tecnologie utilizzati per la conduzione delle operazioni militari israeliane a Gaza e le modalità attraverso cui viene condotta la guerra. Un film girato di notte, sui tetti di Tel Aviv, che racconta in maniera cruda l'esperienza quotidiana della guerra e le strategie dell'esercito e del governo israeliano. Un film osannato a Venezia e attaccato con veemenza in Israele, che al botteghino italiano è riuscito a battere gli Avengers. Al FFDUL la richiesta è stata tale da dover organizzare una doppia proiezione. Entrambe sono andate sold-out in pochissimo tempo.