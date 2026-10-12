HelvEthica, è scontro sulla candidatura di Nussbaumer

Il 28 agosto 2026 il comitato aveva quindi chiesto di sospendere nuove comunicazioni o decisioni che utilizzassero il nome del movimento in relazione all’alleanza e alla candidatura. Una misura volta, spiega, a tutelare il nome, il marchio e i principi dell’organizzazione mentre venivano chiariti gli aspetti statutari. Diverse richieste di documenti, verbali e spiegazioni sarebbero però rimaste senza risposta.

Trentaquattro soci chiedono un’assemblea

La questione è ora approdata sul terreno della partecipazione interna. Trentaquattro membri hanno chiesto per iscritto la convocazione di un’assemblea generale straordinaria, superando ampiamente la soglia di un quinto dei soci prevista dagli statuti.