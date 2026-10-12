Chi torna a casa e chi la lascia

Il primo appuntamento è alle 17.30 al Cinema Corso con la proiezione, in concorso e in anteprima svizzera, di Effondrement (Collapse) di Anat Even (Francia, 2026 | 78 min | VO con sottotitoli in italiano e inglese). Nel documentario, la regista Anat Even racconta il proprio ritorno nella terra che un tempo chiamava casa dopo il 7 ottobre 2023, immergendosi nella realtà di una Gaza annientata. Even si aggira tra le macerie, raccogliendo video testimonianze che restituiscono la voce e il dolore di chi ha vissuto in prima persona la distruzione del territorio palestinese.