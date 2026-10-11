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ClassicAscona, debutto da record: oltre 9'000 spettatori

La prima edizione del festival chiude con più del doppio del pubblico rispetto allo scorso anno. In programma già le date del 2027, ecco quali.
ClassicAscona, debutto da record: oltre 9'000 spettatori
classicAscona / Luca Martinelli
Fonte Red
elaborata da Redazione
ClassicAscona, debutto da record: oltre 9'000 spettatori
La prima edizione del festival chiude con più del doppio del pubblico rispetto allo scorso anno. In programma già le date del 2027, ecco quali.

ASCONA - Un debutto che supera le aspettative e segna un nuovo capitolo nella storia delle Settimane Musicali di Ascona. ClassicAscona chiude la sua prima edizione con oltre 9'000 spettatori, più del doppio rispetto allo scorso anno. Un risultato che, secondo gli organizzatori, conferma l'interesse del pubblico per la nuova formula del festival.

Il bilancio parla di 56 eventi complessivi, tra concerti di richiamo internazionale, progetti della classicAscona Academy e appuntamenti interdisciplinari organizzati sul territorio. Una proposta diversificata che ha accompagnato il rinnovamento della manifestazione, raccogliendo una risposta superiore alle attese.

Archiviata questa prima edizione, lo sguardo è già rivolto al futuro. Le date del prossimo appuntamento sono state fissate: dal 16 settembre al 9 ottobre 2027.

Novità anche ai vertici della manifestazione: Tiziana Zaninelli è stata nominata presidente della Fondazione Settimane Musicali Ascona, aprendo una nuova fase anche sul piano istituzionale.

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