Scompare mentre cerca castagne con il figlio: ritrovato sul Sighignola

COMO / LUGANO - Momenti di apprensione sabato 10 ottobre in Alta Valle Intelvi, dove un uomo di 80 anni ha perso l'orientamento mentre cercava castagne insieme al figlio nella zona del Sighignola, sul confine italo-svizzero. L'anziano ha smarrito il sentiero, facendo scattare l'allarme e mobilitando i soccorritori.