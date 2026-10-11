CONFINE
Scompare mentre cerca castagne con il figlio: ritrovato sul Sighignola
L'80enne aveva perso l'orientamento lungo un sentiero al confine con la Svizzera.
X / Vigili del Fuoco
Fonte Red
Scompare mentre cerca castagne con il figlio: ritrovato sul Sighignola
L'80enne aveva perso l'orientamento lungo un sentiero al confine con la Svizzera.
COMO / LUGANO - Momenti di apprensione sabato 10 ottobre in Alta Valle Intelvi, dove un uomo di 80 anni ha perso l'orientamento mentre cercava castagne insieme al figlio nella zona del Sighignola, sul confine italo-svizzero. L'anziano ha smarrito il sentiero, facendo scattare l'allarme e mobilitando i soccorritori.
Le ricerche sono iniziate attorno alle 13. Sul posto sono intervenute le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco, affiancate dall'elicottero Drago e dai carabinieri. Fortunatamente, l'intervento si è concluso con il ritrovamento dell'80enne, recuperato incolume.
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