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Solari, Quadri e Huber, regina e re del tiro al San Gottardo

Si è conclusa sabato 10 ottobre la 18ª edizione del Tiro Storico del San Gottardo.
Solari, Quadri e Huber, regina e re del tiro al San Gottardo
ATSSG
La regina del tiro Stefania Solari Quadri e il re del tiro Thomas Huber con Norman Gobbi e Luca Filippini.
Fonte Red
elaborata da Redazione
Solari, Quadri e Huber, regina e re del tiro al San Gottardo
Si è conclusa sabato 10 ottobre la 18ª edizione del Tiro Storico del San Gottardo.

AIROLO - Sono stati 688 i partecipanti alla 18ª edizione del Tiro Storico del San Gottardo, che si è svolta venerdì 9 e sabato 10 ottobre ad Airolo. Di questi, 273 hanno gareggiato nella disciplina della pistola a 25 metri e 415 in quella del fucile a 300 metri.

Tra i partecipanti anche due tiratori arrivati dalla California meridionale, membri del Monterey County Swiss Rifle Club, a conferma della dimensione internazionale della manifestazione.

I re del tiro
Nella competizione alla pistola a 25 metri, Stefania Solari Quadri, dell'Unione Tiratori del Gottardo di Airolo, ha conquistato il titolo di regina del tiro con 142 punti. La società di casa ha ottenuto anche il riconoscimento per il miglior giovane grazie a Luca Gabutti, che ha totalizzato 133 punti.

Il titolo di miglior veterano è andato a Markus Aebischer, della SG Liestal, con 136 punti, mentre Pirmin Käslin, della Pistolenschützen Sarnen, si è imposto nella categoria élite con 141 punti.

Al fucile a 300 metri, il protagonista è stato Thomas Huber, dello Stoos-Schützenverband Appenzell AR, che ha conquistato il titolo di re del tiro con 75 punti. È stato l'unico concorrente a raggiungere il punteggio massimo.

Tra i giovani si è distinto Enea Franceschini, dei Tiratori di campagna Contone-Quartino, con 72 punti. Andrea Bonoli, dell'Unione Tiratori del Gottardo di Airolo, ha ottenuto il riconoscimento di miglior veterano con 74 punti, mentre Romano Luiselli, dell'Unione Tiratori Locarno, si è aggiudicato quello di miglior élite, sempre con 74 punti.

Le classifiche alla pistola
Nella competizione a squadre alla pistola a 25 metri, tra le nove sezioni ospiti, la SG Liestal ha conquistato il primo posto con 1035 punti. Alle sue spalle si sono piazzate la Pistolenschützen Sarnen, con 1000 punti, e la SG Stadt Zürich, con 967. A quest'ultima è stato assegnato il premio di sezione.

Tra le dieci sezioni ticinesi, il miglior risultato è stato ottenuto dalla Mendrisiense, che ha totalizzato 1047 punti. Secondo posto per l'Unione Tiratori del Gottardo di Airolo, con 1025 punti, seguita dal Tiro Sportivo Bedano, con 999. Il premio di sezione è stato attribuito ai Carabinieri della Città di Bellinzona.

Le classifiche al fucile
Nella disciplina del fucile a 300 metri, lo Stoos-Schützenverband Appenzell ha dominato la classifica delle nove sezioni ospiti, conquistando il primo posto con 566 punti e aggiudicandosi anche il premio di sezione.

Al secondo posto si è classificata la SG der Stadt Zürich, con 557 punti, mentre il Glarner Kantonalschützenverein ha completato il podio con 548 punti.

Tra le 21 sezioni ticinesi, l'Unione Tiratori del Gottardo di Airolo ha ottenuto il punteggio più alto, raggiungendo quota 567. Alle sue spalle si sono piazzate La Mendrisiense, con 563 punti, e i Tiratori Biaschesi, con 559. A questi ultimi è andato il premio di sezione.

Le autorità presenti
La manifestazione è stata accompagnata dagli interventi di Norman Gobbi, presidente del Tiro Storico del San Gottardo, Luca Filippini, presidente della Federazione sportiva svizzera di tiro, e Doriano Junghi, intervenuto in rappresentanza della Federazione ticinese delle società di tiro.

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