Trump sceglie la sua fedelissima: chi è la nuova portavoce

Nata e cresciuta in California, la 42enne è una repubblicana convinta e una sostenitrice del movimento Maga devota al presidente. Nota commentatrice sui media conservatori per il suo stile diretto e chiaro capace di tradurre per il grande pubblico i temi legali più spinosi, Zacharia non è nuova all'interno dell'amministrazione. Per sei mesi ha infatti lavorato al dipartimento per la Sicurezza Interna a fianco dell'ex segretaria Kristi Noem.

Un incarico che ha poi lasciato perché il viaggiare fra Los Angeles, dove vive, e Washington stava mettendo a dura prova la sua famiglia. Dallo scorso giugno lavora nella società di Trump che gestisce il suo social Truth come consigliera della comunicazione e prima ha collaborato con le sue campagne elettorali, «offrendo il suo contributo in stati chiave in bilico. E' stata una sostenitrice leale e brillante fin dagli inizi. È inoltre una convinta sostenitrice e parte integrante del movimento Maga», ha detto Trump.