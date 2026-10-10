Missile sull'aeroporto di Riad, 5 feriti e scalo chiuso

Un'escalation che ha spinto diversi Paesi occidentali, come Italia, Germania, Spagna e Canada a raccomandare ai connazionali di evitare spostamenti non essenziali verso l'area dell'aeroporto e di utilizzare lo scalo. E che ha portato il presidente americano Donald Trump a riaprire alla possibilità di intervenire al fianco dei sauditi: «Prenderemo una decisione», ha detto il tycoon.

Solo dopo diverse ore di silenzio, l'autorità saudita per l'aviazione civile ha confermato l'attacco, riferendo che ha provocato «un certo numero di feriti» e che le operazioni dello scalo sono state temporaneamente sospese in attesa della valutazione dei danni e della verifica della sicurezza delle strutture.