Missile sull'aeroporto di Riad, 5 feriti e scalo chiuso
L'attacco riaccende le tensioni nella regione e spinge ambasciate e governi a rafforzare le misure di sicurezza.
RIAD - Il forte boato dell'esplosione, l'allarme evacuazione, il viavai di ambulanze ed elicotteri: l'offensiva degli Houthi colpisce duramente l'aeroporto di Riad, obiettivo di quello che è stato identificato come un missile da una fonte diplomatica all'Afp.
Si segnalano decine di feriti, almeno cinque in terapia intensiva, mentre scene di panico hanno caratterizzato il pomeriggio nello scalo da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti.
Un'escalation che ha spinto diversi Paesi occidentali, come Italia, Germania, Spagna e Canada a raccomandare ai connazionali di evitare spostamenti non essenziali verso l'area dell'aeroporto e di utilizzare lo scalo. E che ha portato il presidente americano Donald Trump a riaprire alla possibilità di intervenire al fianco dei sauditi: «Prenderemo una decisione», ha detto il tycoon.
Solo dopo diverse ore di silenzio, l'autorità saudita per l'aviazione civile ha confermato l'attacco, riferendo che ha provocato «un certo numero di feriti» e che le operazioni dello scalo sono state temporaneamente sospese in attesa della valutazione dei danni e della verifica della sicurezza delle strutture.
Nel frattempo, l'attacco aveva già portato il caos nello scalo con cancellazioni, ritardi e panico. Secondo funzionari sauditi citati dal Wall Street Journal, l'attacco ha colpito direttamente il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale King Khalid che è stato evacuato.
Diverse ambulanze e alcuni elicotteri sono stati inviati per prelevare i feriti e trasportarli all'ospedale King Fahad di Riad, ha dichiarato uno dei funzionari citati dal quotidiano Usa, che ha verificato l'autenticità di un video che mostrava tracce di sangue sul pavimento dell'aeroporto. «Mi trovavo al gate 403» del terminal voli nazionali, ha raccontato il testimone all'Afp. «Ho visto il gate 401 colpito e persone ferite davanti ai miei occhi. Tutti correvano».
A seguito dell'ultimo attacco, diverse ambasciate occidentali «hanno indicato di aver deciso di vietare al proprio personale di viaggiare da o per l'aeroporto di Riad durante la prossima settimana, come misura precauzionale», ha affermato un alto diplomatico all'Afp.
La portata e la frequenza dei recenti attacchi contro Riad ha raggiunto infatti livelli senza precedenti: giovedì l'aeroporto era già stato colpito da attacchi letali rivendicati dagli Houthi, impegnati anche in uno scontro sul terreno con le forze governative attorno alle aree contese nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per i traffici commerciali mondiali.
Stando alle parole di Trump, l'aumento delle tensioni potrebbe spingere gli Stati Uniti a rivedere la loro posizione sul conflitto, dopo che il tycoon aveva negato il proprio aiuto al principe ereditario Mohammed Bin Salman per non aprire un secondo fronte di guerra prima delle elezioni di Midterm.
Nel frattempo, i continui attacchi sugli aeroporti di Riad e di alcune città del sud dell'Arabia Saudita minacciano di soffocare i viaggi d'affari e il turismo proprio mentre inizia l'intensa stagione di conferenze e viaggi, ricorda il Wall Street Journal. Un test importante arriverà con il vertice della Future Investment Initiative, fiore all'occhiello del regno che dovrebbe attirare migliaia di dirigenti e investitori globali a Riad alla fine di questo mese.