Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

La bellinzonese Ilaria Perren è rimasta paraplegica quando aveva solo 30 anni, ma ha continuato a lavorare come infermiera ed è diventata attivista e mamma. Ora è stata premiata dalla Fondazione svizzera per paraplegici.
«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
Davide Giordano tio.ch
di Simona Roberti-MaggioreGiornalista
«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
La bellinzonese Ilaria Perren è rimasta paraplegica quando aveva solo 30 anni, ma ha continuato a lavorare come infermiera ed è diventata attivista e mamma. Ora è stata premiata dalla Fondazione svizzera per paraplegici.

BELLINZONA - 5 settembre 2004. La 30enne ticinese Ilaria Perren sta passeggiando insieme a suo marito tra i boschi di Indemini, nel Gambarogno, quando sente uno strano rumore. Non fa in tempo a girarsi che un albero di castagno le crolla sulla schiena, lasciandola paralizzata dalla vita in giù.  

Lo shock è immediato e la giovane, che lavora come caporeparto al pronto soccorso dell’Ospedale di Bellinzona, si ritrova in un attimo da curante a paziente. 

Oggi, a 22 anni di distanza, Ilaria lavora nel controllo qualità di cure intense e si batte per i diritti delle persone con disabilità. Recentemente è inoltre stata premiata dalla Fondazione svizzera per paraplegici come “Paraplegica dell’anno 2026”.

In questa nuova puntata di TioTalk ci ha raccontato la sua storia. 

«Quel giorno ho sentito un "crack", e in un attimo l’albero è caduto. Non c’erano lavori in corso, è stata una pura casualità», spiega. In attesa dei soccorsi Ilaria resta a terra, perfettamente cosciente. «Nonostante la mia professione di infermiera, in quel momento non mi sono resa conto che non avrei più potuto camminare. Non l’ho capito subito». 

«Ogni gesto diventa difficilissimo»
Dopo il ricovero d’urgenza la bellinzonese viene trasportata al Centro svizzero per paraplegici di Nottwil, dove rimane per nove mesi. «Ho dovuto reimparare tutte le piccole cose. Anche solo mettere una scarpa o infilare un pantalone è difficilissimo», racconta. «E poi, oltre al fatto che non cammini più, ci sono tante patologie secondarie da gestire, anche molto debilitanti. Ricordo che, nelle prime settimane a Nottwil, una ragazza romanda ha avvicinato me e un’altra paziente e ci ha detto: “Ma voi sapete che non potrete più fare la pipì? Che dovrete sempre utilizzare un catetere?”. Quello è stato forse uno dei momenti più duri. Penso di aver pianto per un giorno intero». 

E le sfide, dal punto di vista psicologico, non sono mancate. «In pronto soccorso, dopo l'incidente, mi veniva da vomitare a causa del trauma. Sapendo che può essere pericoloso farlo da sdraiata, volevo girarmi...e lì mi sono resa conto che non potevo farlo, che avevo bisogno di qualcuno anche per quello. E devo dire che realizzare di essere ormai totalmente dipendente dagli altri è stata una grande sofferenza».  

Due domande, intanto, tormentano la mente di Ilaria: “Cosa farò a livello lavorativo?” e “Potrò mai avere figli?”.

Di nuovo in ospedale...da dipendente
«La mia capoinfermiera, quando è venuta a trovarmi, mi ha detto: "Guarda Ilaria, stai tranquilla che qualcosa troviamo". E quella semplice frase mi ha portato un po’ di pace, perché sapevo che non sarei potuta tornare a lavorare come infermiera nel senso classico, né tantomeno come capo reparto».

Ilaria, in effetti, torna a lavorare all'Ospedale San Giovanni in una nuova veste, ma con responsabilità altrettanto importanti. «Ho avuto la fortuna di essere reintegrata rapidamente, inizialmente con progetti specifici come l’istituzione del triage per il pronto soccorso, e poi, in pianta stabile, nel controllo qualità del reparto cure intense».

«Non ho avuto il tempo di chiedermi: "Sarò una brava mamma anche in carrozzina?"»
E anche il secondo cruccio, quello relativo ai figli, riceve ben presto risposta.
«I medici mi avevano detto “è tutto da vedere”, ma Nora è arrivata come una bella sorpresa. Non ho neanche avuto il tempo di chiedermi se, in carrozzina, avrei potuto essere una buona mamma o meno...quando sono rimasta incinta mi sono detta “andrà tutto bene”. Certo non è stato sempre facile. Impiegavo molto tempo a svolgere operazioni semplici, ci voleva magari un intero pomeriggio per fare il bagnetto alla bambina...però alla fine filava tutto liscio». 

L'instancabile 52enne si è poi spinta oltre il ruolo di lavoratrice e mamma, sensibilizzando le istituzioni rispetto alle problematiche legate alla disabilità e migliorando l’accessibilità degli spazi pubblici.

Lottando per la normalità
«Inizialmente non pensavo di diventare un’attivista, nel senso che in un primo momento, fondamentalmente, ho pensato alle mie necessità», spiega. «Volevo essere il più autonoma possibile ed essere una mamma come tutte le altre per mia figlia. La scuola elementare che frequentava Nora, ad esempio, a quel tempo non era accessibile. Così mi sono fatta coraggio e ho preso contatto con il Comune, incontrando poi anche il sindaco. E lì ho capito che la gente ascolta ed è pronta al dialogo. Ho cominciato ad aprire canali verso persone e associazioni e in effetti poi la scuola è diventata accessibile. Questo è stato il mio primo piccolo grande successo…e da lì non ho mai smesso».

Da quella prima vittoria, infatti, Ilaria non si è più fermata. Tanto che oggi fa parte del comitato di inclusione andicap ticino, del Gruppo Paraplegici Ticino e del gruppo Team Ticino Accessibile. 

Di lavoro da fare, in effetti, ce n’è ancora molto. «Resta il problema delle barriere architettoniche. Tendenzialmente non riusciamo a partecipare a quella che è la parte culturale della vita, e questo ci fa soffrire». 
Ancora più ostica è la dimensione professionale. «Io ho avuto tanta fortuna perché al momento dell'incidente lavoravo già. Ma in generale l’accesso al mondo del lavoro, per chi ha una disabilità, è molto difficile», conclude Ilaria. 

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
carrozzinadisabilitàilaria perrenincidenteinfermieranottwilospedaleparaplegiaparaplegicapremio
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
16
78

Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»
LIVE
CANTONE
2 gior
37

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»

«Una tonnellata e mezza di castagne e tremila piatti di gnocchi»: la Sagra dà i numeri
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
4
32

«Una tonnellata e mezza di castagne e tremila piatti di gnocchi»: la Sagra dà i numeri

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento
LIVE
CANTONE
2 gior
100
223

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento

Bottigliate in testa: il video shock
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Bottigliate in testa: il video shock

Marchesi si prende il primo buffetto dal Mattino
LIVE
CANTONE
1 gior
75
143

Marchesi si prende il primo buffetto dal Mattino

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»
LIVE
SAN GALLO
3 gior
20
84

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»

Se il ristorante accetta solo contanti
LIVE
CANTONE
1 gior
79
138

Se il ristorante accetta solo contanti

Tutti pazzi per la Sagra della Castagna, ma quelle servite non sono ticinesi
LIVE
MENDRISIOTTO
18 ore
16
73

Tutti pazzi per la Sagra della Castagna, ma quelle servite non sono ticinesi

Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce
LIVE
VAL BEDRETTO
1 gior
3
51

Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce

Criminalità, le nazionalità più presenti nelle condanne
LIVE
SVIZZERA
1 gior
28
97

Criminalità, le nazionalità più presenti nelle condanne

«Torna a casa», ma i sintomi peggiorano: a 22 anni scopre di avere la sclerosi multipla
LIVE
ZURIGO
20 ore
7
72

«Torna a casa», ma i sintomi peggiorano: a 22 anni scopre di avere la sclerosi multipla

Scompare mentre cerca castagne con il figlio: ritrovato sul Sighignola
LIVE
CONFINE
1 gior
4
34

Scompare mentre cerca castagne con il figlio: ritrovato sul Sighignola

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no
LIVE
SVIZZERA
2 gior
95
139

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no

Formaggi d'alpe, ecco i premiati del Ticino e del Moesano
LIVE
BELLINZONA
16 ore
2
32

Formaggi d'alpe, ecco i premiati del Ticino e del Moesano

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
LIVE
CANTONE
4 ore
3

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete
LIVE
RIVERA
23 ore

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)
LIVE
VAUD
3 gior
57
233

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)

«Mi sono stancato di Sinner e Alcaraz»
LIVE
TENNIS
15 ore
3
31

«Mi sono stancato di Sinner e Alcaraz»

Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
26

Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro
LIVE
ITALIA
2 gior
7
34

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino
LIVE
CANTONE
3 gior
11
26

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino

Entra nel recinto delle tigri: sbranato
LIVE
REGNO UNITO
1 gior

Entra nel recinto delle tigri: sbranato

Trump sceglie la sua fedelissima: chi è la nuova portavoce
LIVE
STATI UNITI
1 gior
14
78

Trump sceglie la sua fedelissima: chi è la nuova portavoce

La nuova truffa su Ricardo: «Mi hanno fregato come un pollo»
LIVE
CANTONE
4 ore
17
19

La nuova truffa su Ricardo: «Mi hanno fregato come un pollo»

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso
LIVE
VAUD / VALLESE
2 gior
15
56

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso

«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»
LIVE
ZURIGO
22 ore
25
47

«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»

Ronaldo sospeso dalla nazionale: rischia fino a sei mesi di squalifica
LIVE
CALCIO
1 gior
9
63

Ronaldo sospeso dalla nazionale: rischia fino a sei mesi di squalifica

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà
LIVE
FIFA
3 gior
11
69

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà

Maxi tamponamento sull'A13: coinvolti un camper, tre auto e uno scooter
LIVE
ROVEREDO (GR)
2 gior

Maxi tamponamento sull'A13: coinvolti un camper, tre auto e uno scooter

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse
LIVE
CANTONE
2 gior
3

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse

Compra francobolli su AliExpress per risparmiare, ma finisce per pagare 800 franchi
LIVE
VALLESE
1 gior
7
32

Compra francobolli su AliExpress per risparmiare, ma finisce per pagare 800 franchi

Dito medio e insulti a Xhaka mentre fa la spesa con la moglie: il video
LIVE
CALCIO
1 gior
19
103

Dito medio e insulti a Xhaka mentre fa la spesa con la moglie: il video

«L'80% dei calciatori si fa la doccia in boxer»
LIVE
CALCIO
1 gior
14
52

«L'80% dei calciatori si fa la doccia in boxer»

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti
LIVE
CANTONE
2 gior
7
18

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti

Un'ondata di piena spazza via edifici e strade: il video
LIVE
NEPAL
15 ore
2
42

Un'ondata di piena spazza via edifici e strade: il video

Scontro tra due veicoli a Biasca
LIVE
BIASCA
1 gior

Scontro tra due veicoli a Biasca

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa
LIVE
CANTONE/ITALIA
2 gior
3
17

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo
LIVE
CANTONE
3 gior
67
121

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo

Tragedia in Nicaragua, muore una 19enne svizzera
LIVE
NICARAGUA
2 gior
24

Tragedia in Nicaragua, muore una 19enne svizzera

Addio a Wilma De Angelis
LIVE
ITALIA
15 ore

Addio a Wilma De Angelis

Prima faceva il barbiere, dopo il rogo di Crans-Montana riparte dalla musica
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
47

Prima faceva il barbiere, dopo il rogo di Crans-Montana riparte dalla musica

Tragedia sull'A4: perde il controllo dell'auto, sbalza fuori dall'abitacolo e muore
LIVE
SVIZZERA
19 ore
3
8

Tragedia sull'A4: perde il controllo dell'auto, sbalza fuori dall'abitacolo e muore

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
31
54

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»

Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti
LIVE
ITALIA
2 gior
10

Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista
LIVE
CASLANO
2 gior
1
10

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista

Hai una camera libera? Questi giovani talenti cercano un tetto nel locarnese
LIVE
LOCARNESE
1 gior
12

Hai una camera libera? Questi giovani talenti cercano un tetto nel locarnese

AMSA inaugura i primi bus elettrici, Marchesi al debutto ufficiale
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
10
61

AMSA inaugura i primi bus elettrici, Marchesi al debutto ufficiale

Gli rubano l'auto sotto il naso, poi la fuga spericolata in autostrada
LIVE
SAN GALLO
2 gior
10
17

Gli rubano l'auto sotto il naso, poi la fuga spericolata in autostrada

Troppe fughe di notizie: denunciati avvocati e giornalisti
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
44
60

Troppe fughe di notizie: denunciati avvocati e giornalisti

ULTIME NOTIZIE TICINO
Ticino digitale? ATED critica la strategia cantonale: «Le aziende sono ai margini»
LIVE
CANTONE
15 min
1

Ticino digitale? ATED critica la strategia cantonale: «Le aziende sono ai margini»

Liceo, abolizione dei livelli e nuova griglia oraria: «Le riforme hanno funzionato?»
LIVE
CANTONE
17 min

Liceo, abolizione dei livelli e nuova griglia oraria: «Le riforme hanno funzionato?»

Lastminute.com: arriva un nuovo CFO
LIVE
CANTONE
53 min

Lastminute.com: arriva un nuovo CFO

Sconfinare Festival 2026: si chiude con successo la settima edizione
LIVE
BELLINZONA
57 min

Sconfinare Festival 2026: si chiude con successo la settima edizione

Ascona-Locarno Run 2026: record assoluto da 4500 iscritti
LIVE
ASCONA/LOCARNO
1 ora
1

Ascona-Locarno Run 2026: record assoluto da 4500 iscritti

Nuova caserma dei pompieri, l'MPS voterà contro
LIVE
BELLINZONA
1 ora
15
11

Nuova caserma dei pompieri, l'MPS voterà contro

Quando lo sport è gratis e a portata di click: a Biasca arrivano i BoxUp
LIVE
BIASCA
2 ore
1
3

Quando lo sport è gratis e a portata di click: a Biasca arrivano i BoxUp

Il Ticino ha 17 nuovi falegnami: cresce la quota rosa
LIVE
ASCONA
2 ore
9

Il Ticino ha 17 nuovi falegnami: cresce la quota rosa

HelvEthica, è scontro sulla candidatura di Nussbaumer
LIVE
CANTONE
2 ore
8
14

HelvEthica, è scontro sulla candidatura di Nussbaumer

Bombe, proteste e giustizia: i cinque film che non potete perdervi
LIVE
CANTONE
3 ore
6

Bombe, proteste e giustizia: i cinque film che non potete perdervi