Nasce "Alleanza rossoverde": Cristiano Bernasconi presidente

Secondo quanto riferito dai promotori, l'incontro ha registrato una numerosa partecipazione e un dibattito animato, interpretati come segnali dell'interesse per una proposta politica attenta alle sfide climatiche e sociali del comprensorio.

Alla presidenza della nuova associazione è stato nominato Cristiano Bernasconi, affiancato da un comitato direttivo composto da cinque persone e dagli eletti in Municipio e in Consiglio comunale.