Nasce "Alleanza rossoverde": Cristiano Bernasconi presidente
Costituita a Montagnola la nuova associazione politica che riunisce le forze progressiste ed ecologiste del Comune. Tra le priorità, territorio, partecipazione democratica e transizione energetica.
Costituita a Montagnola la nuova associazione politica che riunisce le forze progressiste ed ecologiste del Comune. Tra le priorità, territorio, partecipazione democratica e transizione energetica.
MONTAGNOLA - Le forze progressiste ed ecologiste di Collina d'Oro si organizzano in una nuova associazione politica. Venerdì 9 ottobre, al Roccolo di Castell di Montagnola, si è tenuta l'assemblea costitutiva dell'Alleanza rossoverde, nata con l'obiettivo di dare una struttura più formale al gruppo finora attivo in Municipio e in Consiglio comunale sotto la denominazione «PS / I Verdi / Indipendenti».
Durante l'assemblea, i membri fondatori hanno approvato lo statuto e definito le principali linee programmatiche dell'associazione. Tra le priorità figurano la tutela del territorio, il rafforzamento del tessuto sociale, la partecipazione democratica e la transizione energetica.
Secondo quanto riferito dai promotori, l'incontro ha registrato una numerosa partecipazione e un dibattito animato, interpretati come segnali dell'interesse per una proposta politica attenta alle sfide climatiche e sociali del comprensorio.
Alla presidenza della nuova associazione è stato nominato Cristiano Bernasconi, affiancato da un comitato direttivo composto da cinque persone e dagli eletti in Municipio e in Consiglio comunale.
L'Alleanza rossoverde intende proporsi come interlocutore politico aperto al dialogo, con l'obiettivo di contribuire alle scelte che riguardano il futuro di Collina d'Oro. Le posizioni e gli orientamenti dell'associazione sono illustrati sul nuovo sito internet www.rossoverde.ch.