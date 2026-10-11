Tragedia sull'A4: perde il controllo dell'auto, sbalza fuori dall'abitacolo e muore

La violenza dell'impatto ha sbalzato la donna fuori dall'abitacolo. Le ferite riportate si sono rivelate fatali: la conducente è morta sul posto.

Per effettuare i rilievi e raccogliere le tracce utili a ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli specialisti della polizia stradale, un pilota di droni e il servizio di polizia scientifica della polizia di Zugo.