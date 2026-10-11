Tragedia sull'A4: perde il controllo dell'auto, sbalza fuori dall'abitacolo e muore
La conducente ha perso il controllo dell'auto poco prima delle 4, finendo contro una recinzione.
La conducente ha perso il controllo dell'auto poco prima delle 4, finendo contro una recinzione.
ROTKREUZ - Incidente mortale nelle prime ore di domenica mattina sull'autostrada A4, nei pressi di Rotkreuz, nel Canton Zugo. Una donna ha perso la vita dopo essere uscita di strada con la propria automobile ed essersi schiantata contro una recinzione per la fauna selvatica.
Secondo quanto comunicato dalle autorità inquirenti zughesi, l'incidente si è verificato poco prima delle 4, sulla carreggiata in direzione di Svitto. Per cause ancora da chiarire, subito dopo il ponte autostradale nei pressi di Meierskappel, la conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada.
La violenza dell'impatto ha sbalzato la donna fuori dall'abitacolo. Le ferite riportate si sono rivelate fatali: la conducente è morta sul posto.
Per effettuare i rilievi e raccogliere le tracce utili a ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli specialisti della polizia stradale, un pilota di droni e il servizio di polizia scientifica della polizia di Zugo.
Le circostanze esatte dello schianto restano da chiarire. Le autorità hanno avviato ulteriori indagini per determinare le cause dell'incidente.