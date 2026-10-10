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In piazza per la Palestina: proteste, tensioni e atti vandalici

Circa 2000 persone hanno sfilato nel centro di Losanna, con momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine.
In piazza per la Palestina: proteste, tensioni e atti vandalici
IMAGO / Anadolu Agency (archivio)
Fonte Ats
di Redazione
In piazza per la Palestina: proteste, tensioni e atti vandalici
Circa 2000 persone hanno sfilato nel centro di Losanna, con momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine.

Diverse manifestazioni a sostegno della causa palestinese si sono svolte oggi in Svizzera. A Losanna sono scese in piazza circa 2000 persone. A margine del corteo sono stati compiuti atti di vandalismo ai danni di un edificio bancario.

Secondo la polizia losannese, interpellata da Keystone-ATS, la manifestazione partita nel primo pomeriggio ha riunito circa 2000 attivisti e simpatizzanti filopalestinesi. A St-François, una sessantina di individui incappucciati hanno rotto delle vetrate, lanciato vernice rossa e imbrattato con graffiti la sede di UBS.

Hanno inoltre lanciato petardi in direzione delle forze dell'ordine, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS presente sul posto. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni. «Abbiamo valutato» la situazione, ha affermato un portavoce.

Secondo gli organizzatori, tra cui il collettivo Lausanne-Palestine e Association Palestine, la manifestazione ha riunito sostenitori della causa palestinese provenienti da tutta la Romandia. Questi si sono scagliati contro la politica di Israele, criticando al contempo la «complicità della Svizzera nel genocidio, nella carestia e nella colonizzazione» a Gaza e nei territori occupati.

Una manifestazione analoga ha riunito un migliaio di persone a Ginevra. Anche a Zurigo circa mille persone sono scese in piazza. Il corteo ha attraversato in modo pacifico le vie del centro, con la polizia presente sul posto in forze.

Nella centralissima Bahnhofstrasse, i manifestanti si sono accovacciati a terra e hanno osservato un minuto di silenzio, prima di proseguire in direzione della Langstrasse e tornare al punto di partenza, l'Helvetiaplatz.

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