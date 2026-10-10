In piazza per la Palestina: proteste, tensioni e atti vandalici

Hanno inoltre lanciato petardi in direzione delle forze dell'ordine, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS presente sul posto. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni. «Abbiamo valutato» la situazione, ha affermato un portavoce.

Secondo gli organizzatori, tra cui il collettivo Lausanne-Palestine e Association Palestine, la manifestazione ha riunito sostenitori della causa palestinese provenienti da tutta la Romandia. Questi si sono scagliati contro la politica di Israele, criticando al contempo la «complicità della Svizzera nel genocidio, nella carestia e nella colonizzazione» a Gaza e nei territori occupati.