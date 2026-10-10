Ferrovia Yverdon-Losanna, da domani ritorno alla normalità
Le FFS annunciano denuncia contro ignoti dopo l'atto criminale che ha causato l'interruzione del servizio.
ECLÉPENS - Il traffico ferroviario tra Yverdon-les-Bains (VD) e Losanna riprenderà a circolare normalmente domattina. Lo annunciano le FFS, condannando «con la massima fermezza» l'atto criminale all'origine dell'interruzione e annunciano che sporgeranno denuncia contro ignoti.
Un centinaio di collaboratrici delle Ferrovie federali svizzere (FFS) stanno ancora lavorando attivamente per ripristinare la circolazione e informare la clientela, scrive l'azienda in un comunicato diffuso oggi pomeriggio. Ciò comporta l'impiego di 20 autobus sostitutivi e circa 40 assistenti alla clientela. Il traffico tornerà alla normalità domattina dalle 05.40.
Fino alla tarda serata di oggi, due treni a lunga percorrenza all'ora assicurano il collegamento tra Losanna e Yverdon-les-Bains in entrambe le direzioni, con forti rallentamenti, ha indicato stamane un portavoce delle FFS a Keystone-ATS, aggiungendo che il traffico regionale viene garantito da autobus sostitutivi. È stato inoltre disposto un servizio di autobus anche per collegare Yverdon-les-Bains all'aeroporto di Ginevra.
L'incendio - di origine dolosa - è divampato ieri mattina verso le 3.15 in una condotta per cavi nei pressi della stazione di Eclépens (VD). Ha provocato il guasto a una cabina di smistamento e mandato in tilt le linee IC5, IC51, R1 e R2 e la tratta tra Cossonay-Penthalaz e Chavornay.