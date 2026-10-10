Ferrovia Yverdon-Losanna, da domani ritorno alla normalità

Fino alla tarda serata di oggi, due treni a lunga percorrenza all'ora assicurano il collegamento tra Losanna e Yverdon-les-Bains in entrambe le direzioni, con forti rallentamenti, ha indicato stamane un portavoce delle FFS a Keystone-ATS, aggiungendo che il traffico regionale viene garantito da autobus sostitutivi. È stato inoltre disposto un servizio di autobus anche per collegare Yverdon-les-Bains all'aeroporto di Ginevra.

L'incendio - di origine dolosa - è divampato ieri mattina verso le 3.15 in una condotta per cavi nei pressi della stazione di Eclépens (VD). Ha provocato il guasto a una cabina di smistamento e mandato in tilt le linee IC5, IC51, R1 e R2 e la tratta tra Cossonay-Penthalaz e Chavornay.