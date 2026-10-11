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L'aurora boreale è tornata nei cieli svizzeri: qualcuno l'ha vista?

Il fenomeno, seppur debole, è stato immortalato da alcune webcam di MeteoSvizzera durante la scorsa notte.
L'aurora boreale è tornata nei cieli svizzeri: qualcuno l'ha vista?
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Fonte Ats
di Redazione
L'aurora boreale è tornata nei cieli svizzeri: qualcuno l'ha vista?
Il fenomeno, seppur debole, è stato immortalato da alcune webcam di MeteoSvizzera durante la scorsa notte.

BERNA - L'aurora boreale è tornata a fare capolino nei cieli svizzeri. Nella notte appena trascorsa, il suggestivo fenomeno è stato nuovamente osservato anche alle nostre latitudini, seppur con un'intensità piuttosto debole.

A segnalarlo è stato il meteorologo Daniel Gerstgrasser, che in un post pubblicato su X ha spiegato come le tracce dell'aurora fossero riconoscibili nelle immagini riprese da alcune webcam di MeteoSvizzera.

Ma come si forma questo spettacolo naturale? Tutto ha origine dalle particelle cariche provenienti dal Sole che, raggiungendo la Terra, vengono incanalate dal campo magnetico terrestre verso le regioni polari. Qui entrano in collisione con i gas presenti negli strati più alti dell'atmosfera, in particolare ossigeno e azoto, provocando emissioni luminose che tingono il cielo di colori suggestivi.

Di norma, le aurore boreali sono visibili soprattutto nelle regioni vicine al Polo Nord. Quando però l'attività solare si intensifica, il fenomeno può estendersi anche a latitudini più basse, rendendo possibile la sua osservazione, seppur occasionalmente, anche dalla Svizzera.

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