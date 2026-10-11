Travolto da un tronco mentre taglia alberi: muore un 67enne
Tragedia nei boschi di Mund, in Vallese. L'uomo, un pensionato svizzero, è stato trovato dai familiari sotto un tronco. Inutili i soccorsi.
VALLESE - Un uomo di 67 anni ha perso la vita sabato 10 ottobre durante alcuni lavori forestali a Mund, in Vallese. La vittima, un pensionato svizzero, è stata trovata sotto un tronco d'albero dai familiari, preoccupati perché non lo avevano visto rientrare.
Stando a quanto comunicato dalla Polizia cantonale vallesana, l'uomo si era recato intorno alle 10.15 in una zona boschiva denominata «Warbflie», nel territorio comunale di Mund, per effettuare alcuni lavori di abbattimento di alberi.
Non vedendolo tornare, i suoi cari hanno deciso di raggiungere il luogo in cui stava lavorando, trovandolo intrappolato sotto un tronco.
Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il medico d'urgenza di Air-Zermatt giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 67enne.
Alle operazioni di soccorso hanno partecipato, oltre alla Polizia cantonale vallesana, i soccorritori dell'OCVS 144, un elicottero di Air-Zermatt con il relativo equipaggio e un medico a bordo, nonché i pompieri di Naters.
Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze esatte dell'incidente.