Festa illegale si trasforma in guerriglia: lanciano pietre e fuochi d'artificio alla polizia

Come comunicato domenica dalla Stadtpolizei Zürich, la polizia è stata informata della festa poco dopo le 23. Sul posto si trovavano oltre cento persone, alcune delle quali incappucciate. Dopo aver ricevuto segnalazioni di danni a facciate e veicoli, esplosioni di petardi e disturbi alla quiete pubblica, gli agenti hanno deciso di interrompere l'evento. I presenti sono stati ripetutamente invitati ad abbandonare la piazza entro dieci minuti, ma la situazione è rapidamente degenerata.