Festa illegale si trasforma in guerriglia: lanciano pietre e fuochi d'artificio alla polizia
Prima il party con oltre 100 persone, poi il caos. Il bilancio è di un poliziotto ferito, diversi veicoli delle forze dell'ordine gravemente danneggiati e numerosi incendi.
Prima il party con oltre 100 persone, poi il caos. Il bilancio è di un poliziotto ferito, diversi veicoli delle forze dell'ordine gravemente danneggiati e numerosi incendi.
ZURIGO - Una festa illegale si è trasformata in una notte di violenza all'Hardplatz di Zurigo. Tra sabato e domenica, gli agenti intervenuti per sciogliere il raduno sono stati bersagliati con pietre, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio.
Come comunicato domenica dalla Stadtpolizei Zürich, la polizia è stata informata della festa poco dopo le 23. Sul posto si trovavano oltre cento persone, alcune delle quali incappucciate. Dopo aver ricevuto segnalazioni di danni a facciate e veicoli, esplosioni di petardi e disturbi alla quiete pubblica, gli agenti hanno deciso di interrompere l'evento. I presenti sono stati ripetutamente invitati ad abbandonare la piazza entro dieci minuti, ma la situazione è rapidamente degenerata.
Le forze dell'ordine sono state attaccate con pietre, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio, tanto da essere inizialmente costrette a ritirarsi. Anche durante il ripiegamento, gli agenti sono stati presi di mira con i razzi pirotecnici.
La polizia ha quindi fatto ricorso a spray urticante, cannoni ad acqua e proiettili di gomma per disperdere i partecipanti. Gli attacchi sono proseguiti anche durante l'avanzata degli agenti.
Secondo la Stadtpolizei, gli aggressori hanno inoltre eretto barricate in alcune strade, continuando per un lungo periodo a lanciare pietre da pavimentazione e bottiglie contro le forze dell'ordine. La situazione è tornata sotto controllo soltanto verso le 3 del mattino.
Durante gli scontri un poliziotto è rimasto ferito e diversi veicoli della polizia hanno riportato danni ingenti, in alcuni casi tali da renderli completamente inutilizzabili. Sono stati inoltre incendiati circa 24 container.
I vigili del fuoco di Schutz und Rettung Zürich sono intervenuti per domare le fiamme, mentre la polizia ha sequestrato un impianto musicale utilizzato durante la festa. L'entità complessiva dei danni materiali resta da accertare e sono in corso ulteriori indagini.