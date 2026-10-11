«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»

Un avvento che non è una cosa del futuro è già realtà: da settembre i primi taxi autonomi della Svizzera circolano a Otelfingen (ZH). Fanno parte di un progetto pilota delle FFS e dei Cantoni Zurigo e Argovia. Si prenotano via app e costano 4.70 franchi di tariffa base più 38 centesimi al chilometro, meno di un taxi tradizionale. Al volante c’è ancora un addetto alla sicurezza, pronto a intervenire.