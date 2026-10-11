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ZURIGO

«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»

Mentre nel canton Zurigo iniziano a circolare i primi taxi autonomi, chi fa questo lavoro da una vita non può fare a meno di preoccuparsi: «Riconvertirci? Per qualcuno forse, ma per gli altri...»
«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»
SBB
Fonte NZZ
elaborata da Redazione
«Da qui a cinque anni il lavoro di tassista non esisterà praticamente più»
Mentre nel canton Zurigo iniziano a circolare i primi taxi autonomi, chi fa questo lavoro da una vita non può fare a meno di preoccuparsi: «Riconvertirci? Per qualcuno forse, ma per gli altri...»

ZURIGO - «Fra cinque anni l’80 per cento dei tassisti non ci sarà più». Lo afferma sulle pagine della NZZ George Botonakis, presidente dell’associazione dei tassisti zurighesi. Secondo lui l’arrivo dei veicoli a guida autonoma segnerà «la fine del tassista». Nel Canton Zurigo i tassisti sono circa 5'500.

Un avvento che non è una cosa del futuro è già realtà: da settembre i primi taxi autonomi della Svizzera circolano a Otelfingen (ZH). Fanno parte di un progetto pilota delle FFS e dei Cantoni Zurigo e Argovia. Si prenotano via app e costano 4.70 franchi di tariffa base più 38 centesimi al chilometro, meno di un taxi tradizionale. Al volante c’è ancora un addetto alla sicurezza, pronto a intervenire.

Ad agosto, inoltre, Waymo, la società di Google leader del settore negli Stati Uniti, ha aperto un ufficio a Zurigo.

Anche secondo il tassista la mobilità autonoma non si può fermare. Chi vuole restare nel mestiere dovrà specializzarsi, ad esempio nel trasporto di persone anziane, nella clientela abituale o nel servizio di alta gamma. «Se il tassista sparisce, l'autista resta», commenta.

Anche senza le vetture-robot la vita del tassista è diventata molto più complicata dall'avvento di Uber, che si è diffuso in tutta la Svizzera, Ticino compreso.

Per quanto riguarda i taxi autonomi, il quadro giuridico esiste già. Da marzo 2025 la Confederazione autorizza i veicoli senza conducente sulle tratte approvate dai Cantoni, a patto che siano sorvegliati da una centrale.

Detto questo, al di fuori dei progetti pilota, però, nessun veicolo automatizzato è ancora omologato per il servizio regolare.

LUGANO
E ora è taxi contro Uber: «Ci sta rovinando»

«La mobilità autonoma è un’opportunità, ma Berna non ha una visione», chiosa la sindaca di Otelfingen Barbara Schaffner (PVL). Senza una strategia d’insieme sarà difficile attirare i grandi operatori nelle regioni rurali. Secondo Schaffner i veicoli autonomi potrebbero ridurre la carenza di autisti nei trasporti pubblici e i costi delle linee poco frequentate.

I conducenti, invece, potrebbero essere riqualificati per lavorare nelle centrali di sorveglianza. Proprio a Otelfingen il Cantone vuole testare anche minibus automatizzati controllati a distanza da un «operatore». Il test servirà a capire quanto personale serve per sorveglianza, manutenzione e assistenza.

«Il tassista a cui piace girare per la città non è la stessa persona che sta seduta davanti a dieci monitor», commenta scettico Botonakis. Al massimo, dice, potrebbe riconvertirsi una minoranza.

Negli Stati Uniti la trasformazione è già realtà. Waymo gestisce circa 4'000 taxi autonomi in undici città, contro i circa 700 di due anni fa. In alcuni casi le corse costano meno che con Uber. Anche Tesla e Zoox (Amazon) stanno entrando nel mercato.

In Svizzera, invece, i piani di Waymo non si sono ancora concretizzati, anche se l’azienda si è già messa in contatto con Schaffner.

BELLINZONA/ SAN FRANCISCO
Taxi che vanno da soli: il test ticinese
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