«Torna a casa», ma i sintomi peggiorano: a 22 anni scopre di avere la sclerosi multipla

Le sue condizioni, però, hanno continuato a peggiorare. La metà sinistra del corpo è diventata temporaneamente insensibile e, successivamente, Tara ha quasi perso completamente la vista da un occhio. «A quel punto sono andata nel panico. Non sapevo cosa mi stesse succedendo. Avevo la sensazione di perdere, pezzo dopo pezzo, le capacità del mio corpo», racconta a 20 Minuten.

Tornata in ospedale, ha insistito per essere visitata da un neurologo. Quando le è stato prospettato un nuovo rientro a casa, si è rifiutata: «Non vado a casa finché non mi ha visitata un neurologo». È rimasta ricoverata durante la notte. Una risonanza magnetica ha fatto emergere il sospetto di sclerosi multipla, successivamente confermato da una puntura lombare. La diagnosi è arrivata proprio il giorno del suo 22esimo compleanno.