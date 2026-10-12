Sconfinare Festival 2026: si chiude con successo la settima edizione

Ad aprire la settima edizione giovedì 8 ottobre sono stati Fabrizio Gifuni e Stefano Bartezzaghi: un dialogo tra interpretazione teatrale e ricerca sul linguaggio, seguito dalla proiezione del film Il capitale umano di Paolo Virzì, promossa in collaborazione con il Circolo del Cinema Bellinzona. Venerdì sera è stata invece la volta di Domenico Iannacone, che con il suo spettacolo Che ci faccio qui… in scena ha portato in Piazza del Sole il teatro d’inchiesta e il racconto dell’Italia meno visibile, dopo l’incontro pomeridiano con il geografo Alberto Vanolo, dedicato alla città e alle possibilità di costruire spazi urbani più inclusivi.

Cuore della programmazione è stata, come ogni anno, la giornata di sabato con Oltre il muro: cinque ore, cinque sguardi, una piazza, la tradizionale “maratona di pensiero” di Sconfinare Festival. Nel corso di cinque incontri consecutivi, Massimo Giannini, Nicoletta Polla-Mattiot, Andrea Moro, Mauro Covacich, Björn Larsson e Alex Bellini hanno esplorato il rapporto tra parola e silenzio attraverso prospettive differenti: dal linguaggio della politica al silenzio come pratica di attenzione, dalle origini neurologiche del linguaggio ai limiti della narrazione letteraria, fino al mare come luogo di esperienza e di racconto.