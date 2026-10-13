Guerra in Medio Oriente, la stangata arriva in Svizzera: ecco quanto ci sta già costando

Ma la situazione resta tutt'altro che tranquilla. Diversi spazi aerei del Medio Oriente vengono evitati e il divieto di sorvolare la Russia restringe ulteriormente le possibilità per raggiungere l'Asia. Il risultato? Rotte più lunghe, maggiori consumi e costi che rischiano di ricadere sui passeggeri. Anche perché, secondo l'esperto di aviazione Hansjörg Bürgi, il prezzo del cherosene è già raddoppiato rispetto allo scorso anno.

Il carburante rappresenta circa un terzo delle spese delle compagnie aeree. Se i vettori saranno costretti ad allungare ulteriormente le rotte, gli aumenti delle tariffe potrebbero diventare inevitabili. E le conseguenze potrebbero durare ben oltre la crisi attuale: gli attacchi rischiano infatti di rallentare di anni lo sviluppo di Riad come grande hub internazionale, a vantaggio di aeroporti concorrenti come Istanbul, Addis Abeba, Parigi e Londra.