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Titolo impossibile da perdere? «Stiamo calmi»

Lulic ha messo in guardia i tifosi del Lugano: «Nel 2009/2010 l'YB perse un campionato contro il Basilea dopo essere stato avanti di tredici punti»
Titolo impossibile da perdere? «Stiamo calmi»
IMAGO / LaPresse / Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Titolo impossibile da perdere? «Stiamo calmi»
Lulic ha messo in guardia i tifosi del Lugano: «Nel 2009/2010 l'YB perse un campionato contro il Basilea dopo essere stato avanti di tredici punti»
«La coppa ti porta via un bel po' di energie ma i bianconeri hanno una rosa molto lunga».
Conference League15.10.2026
Lugano
18:45
FK Crvena Zvezda
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Nove vittorie e un pareggio nelle prime dieci giornate di campionato. Una fase difensiva che concede pochissimo e una d’attacco che, invece, riesce più volte a portare il pallone nell’area avversaria. E poi dentro la rete. La prima parte di stagione del Lugano è stata praticamente perfetta. Tanto bella da spiazzare anche i rivali più agguerriti. Lo Young Boys nello specifico che, partito sognando un titolo che manca dal 2024, si ritrova ora staccato di ben sei punti. 

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Anche il Lucerna cade all'AIL Arena

La strada da percorrere è lunghissima, certo; ora che l’autunno è appena cominciato sono in ogni caso già molti quelli che pensano che, tenuto conto di tutto, la lotta abbia un esito già scontato: “Come può il Lugano perdere questo campionato?”, si chiedono.

Tra questi non c’è Senad Lulic il quale, pur applaudendo le meraviglie bianconere, ha messo in guardia i tifosi più fiduciosi.

«Il Lugano è fin qui stato il migliore, è chiarissimo - ha spiegato il 40enne - ma nel calcio può succedere di tutto. Ha sei lunghezze di vantaggio sull’YB, ma sempre parlando dei bernesi, nel 2009/2010 persero un campionato contro il Basilea dopo essere stati avanti di tredici punti dopo poche giornate. Quindi, stiamo calmi… Anche se questo non significa che i bianconeri non siano i favoriti».

Hanno grande fiducia.
«Non solo questo. I risultati fin qui ottenuti sono la conseguenza di un lavoro cominciato anni fa. La nuova proprietà ha fatto investimenti importanti, è stato fatto lo stadio, la rosa è stata rinforzata nel tempo, è stato confermato l’allenatore… Si è insomma costruito con calma».

Così si è arrivati a un percorso quasi perfetto.
«Che, per quel che mi riguarda, potrebbe anche continuare. Non è detto che il Lugano non vinca anche le prossime nove partite. Tenete conto che vincere aiuta a vincere, in quello spogliatoio ci sarà grandissima fiducia».

E chi insegue?
«Lo Young Boys? Non mollerà, certo. Anche se quando rincorri e vedi che quelli che ti sono davanti non perdono un colpo un po’ di frustrazione la provi. Ti sembra che gli sforzi servano a poco».

Questa settimana il Lugano comincerà la Conference League (giovedì all’AIL Arena arriva la Stella Rossa). Lo sforzo europeo potrebbe essere pagato in campionato?
«Quello può essere: di sicuro la coppa ti porta via un bel po’ di energie. Soprattutto per quel che riguarda i viaggi: giocare il giovedì, tornare a casa e poi essere di nuovo in campo nel fine settimana non è semplice. Anche se i calciatori si impegnano proprio per questo, per poterci essere sempre. I bianconeri hanno in ogni caso una rosa molto lunga, con 20-22 titolari: lo staff tecnico e medico sapranno sicuramente scegliere bene chi impiegare e con che frequenza. Mattia ha dei problemi, certo, ma tenuto conto di tutto, sono bei problemi. Quando vinci è sempre così».

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1KuPS00000000
2Pafos Fc00000000
3Jablonec00000000
4Lugano00000000
5Kairat Almaty00000000
6AGF00000000
7FC Midtjylland00000000
8Mjaellby00000000
9Getafe CF00000000
10SC Freiburg00000000
11FC Copenhagen00000000
12Brann00000000
13Atalanta00000000
14Ajax00000000
15Twente00000000
16FK Crvena Zvezda00000000
17Trabzonspor00000000
18Monaco00000000
19Hearts00000000
20Gent00000000
21St.Truiden00000000
22KF Egnatia Rrogozhine00000000
23Inter Club D Escaldes00000000
24Fk Borac Banja Luka00000000
25CSKA Sofia00000000
26Hnk Hajduk Split00000000
27Thun00000000
28Panathinaikos Athens00000000
29FC Nordsjaelland00000000
30Brighton00000000
31Braga00000000
32FK Kauno Zalgiris00000000
33Cs Universitatea Craiova00000000
34FC Iberia 199900000000
35Lincoln Red Imps00000000
36Riga Fc00000000
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 13.10.2026 06:00
ail arenacalciocampionatoconference leaguelucernaluganosenad lulićyoung boys
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