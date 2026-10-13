Titolo impossibile da perdere? «Stiamo calmi»

Questa settimana il Lugano comincerà la Conference League (giovedì all’AIL Arena arriva la Stella Rossa). Lo sforzo europeo potrebbe essere pagato in campionato?

«Quello può essere: di sicuro la coppa ti porta via un bel po’ di energie. Soprattutto per quel che riguarda i viaggi: giocare il giovedì, tornare a casa e poi essere di nuovo in campo nel fine settimana non è semplice. Anche se i calciatori si impegnano proprio per questo, per poterci essere sempre. I bianconeri hanno in ogni caso una rosa molto lunga, con 20-22 titolari: lo staff tecnico e medico sapranno sicuramente scegliere bene chi impiegare e con che frequenza. Mattia ha dei problemi, certo, ma tenuto conto di tutto, sono bei problemi. Quando vinci è sempre così».