Titolo impossibile da perdere? «Stiamo calmi»
Lulic ha messo in guardia i tifosi del Lugano: «Nel 2009/2010 l'YB perse un campionato contro il Basilea dopo essere stato avanti di tredici punti»
«La coppa ti porta via un bel po' di energie ma i bianconeri hanno una rosa molto lunga».
Lulic ha messo in guardia i tifosi del Lugano: «Nel 2009/2010 l'YB perse un campionato contro il Basilea dopo essere stato avanti di tredici punti»
«La coppa ti porta via un bel po' di energie ma i bianconeri hanno una rosa molto lunga».
LUGANO - Nove vittorie e un pareggio nelle prime dieci giornate di campionato. Una fase difensiva che concede pochissimo e una d’attacco che, invece, riesce più volte a portare il pallone nell’area avversaria. E poi dentro la rete. La prima parte di stagione del Lugano è stata praticamente perfetta. Tanto bella da spiazzare anche i rivali più agguerriti. Lo Young Boys nello specifico che, partito sognando un titolo che manca dal 2024, si ritrova ora staccato di ben sei punti.
La strada da percorrere è lunghissima, certo; ora che l’autunno è appena cominciato sono in ogni caso già molti quelli che pensano che, tenuto conto di tutto, la lotta abbia un esito già scontato: “Come può il Lugano perdere questo campionato?”, si chiedono.
Tra questi non c’è Senad Lulic il quale, pur applaudendo le meraviglie bianconere, ha messo in guardia i tifosi più fiduciosi.
«Il Lugano è fin qui stato il migliore, è chiarissimo - ha spiegato il 40enne - ma nel calcio può succedere di tutto. Ha sei lunghezze di vantaggio sull’YB, ma sempre parlando dei bernesi, nel 2009/2010 persero un campionato contro il Basilea dopo essere stati avanti di tredici punti dopo poche giornate. Quindi, stiamo calmi… Anche se questo non significa che i bianconeri non siano i favoriti».
Hanno grande fiducia.
«Non solo questo. I risultati fin qui ottenuti sono la conseguenza di un lavoro cominciato anni fa. La nuova proprietà ha fatto investimenti importanti, è stato fatto lo stadio, la rosa è stata rinforzata nel tempo, è stato confermato l’allenatore… Si è insomma costruito con calma».
Così si è arrivati a un percorso quasi perfetto.
«Che, per quel che mi riguarda, potrebbe anche continuare. Non è detto che il Lugano non vinca anche le prossime nove partite. Tenete conto che vincere aiuta a vincere, in quello spogliatoio ci sarà grandissima fiducia».
E chi insegue?
«Lo Young Boys? Non mollerà, certo. Anche se quando rincorri e vedi che quelli che ti sono davanti non perdono un colpo un po’ di frustrazione la provi. Ti sembra che gli sforzi servano a poco».
Questa settimana il Lugano comincerà la Conference League (giovedì all’AIL Arena arriva la Stella Rossa). Lo sforzo europeo potrebbe essere pagato in campionato?
«Quello può essere: di sicuro la coppa ti porta via un bel po’ di energie. Soprattutto per quel che riguarda i viaggi: giocare il giovedì, tornare a casa e poi essere di nuovo in campo nel fine settimana non è semplice. Anche se i calciatori si impegnano proprio per questo, per poterci essere sempre. I bianconeri hanno in ogni caso una rosa molto lunga, con 20-22 titolari: lo staff tecnico e medico sapranno sicuramente scegliere bene chi impiegare e con che frequenza. Mattia ha dei problemi, certo, ma tenuto conto di tutto, sono bei problemi. Quando vinci è sempre così».
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|FK Crvena Zvezda
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|CSKA Sofia
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|Hnk Hajduk Split
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|Thun
|0
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|0
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|28
|Panathinaikos Athens
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|FC Nordsjaelland
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|Brighton
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|Braga
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|32
|FK Kauno Zalgiris
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|33
|Cs Universitatea Craiova
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|0
|0
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|FC Iberia 1999
|0
|0
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|35
|Lincoln Red Imps
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|36
|Riga Fc
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|0
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