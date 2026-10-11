Ascona-Locarno Run: 4'500 iscritti, una Piazza Grande gremita e un ospite d'eccezione

Con 4'500 iscritti la manifestazione ha segnato un nuovo record assoluto, confermando un trend di crescita che prosegue ininterrotto anno dopo anno. Un successo tale da spingere gli organizzatori a dichiarare tutte le gare sold out in anticipo: una scelta ponderata, presa per garantire a ogni partecipante sicurezza, qualità dell’organizzazione e quella bella esperienza che da sempre contraddistingue l’Ascona-Locarno Run.



«Siamo felicissimi», dichiarano i co-presidenti Francesco Dominici e Luciano Soldati. «Vedere Piazza Grande così piena, con bambini, genitori, nonni e amici che hanno corso, camminato e fatto il tifo insieme, è la soddisfazione più grande. A chi quest’anno non è riuscito a esserci diciamo: vi aspettiamo il prossimo anno! Stiamo già lavorando per far crescere ancora l’Ascona-Locarno Run e renderla un evento sempre più grande e importante».

