Ascona-Locarno Run: 4'500 iscritti, una Piazza Grande gremita e un ospite d'eccezione
Baciata dal sole, l'undicesima edizione dell'evento ha riscontrato un grande successo
Baciata dal sole, l'undicesima edizione dell'evento ha riscontrato un grande successo
ASCONA - L’undicesima edizione della Ascona-Locarno Run chiude con un nuovo record e tutte le gare sold out! Sole, caldo e tantissime famiglie hanno fatto da cornice a un weekend di sport, benessere e condivisione.
Un weekend baciato dal sole e colmo di sorrisi. Il 10 e 11 ottobre Piazza Grande a Locarno si è trasformata in una grande festa collettiva: una piazza gremita, giornate calde e luminose e migliaia di runner, famiglie, amici e appassionati hanno reso l’undicesima edizione dell’Ascona-Locarno Run la più partecipata di sempre.
Con 4'500 iscritti la manifestazione ha segnato un nuovo record assoluto, confermando un trend di crescita che prosegue ininterrotto anno dopo anno. Un successo tale da spingere gli organizzatori a dichiarare tutte le gare sold out in anticipo: una scelta ponderata, presa per garantire a ogni partecipante sicurezza, qualità dell’organizzazione e quella bella esperienza che da sempre contraddistingue l’Ascona-Locarno Run.
«Siamo felicissimi», dichiarano i co-presidenti Francesco Dominici e Luciano Soldati. «Vedere Piazza Grande così piena, con bambini, genitori, nonni e amici che hanno corso, camminato e fatto il tifo insieme, è la soddisfazione più grande. A chi quest’anno non è riuscito a esserci diciamo: vi aspettiamo il prossimo anno! Stiamo già lavorando per far crescere ancora l’Ascona-Locarno Run e renderla un evento sempre più grande e importante».
Dario Cologna, ospite d’eccezione
Grande protagonista del weekend è stato Dario Cologna, leggenda dello sci di fondo con quattro medaglie d’oro olimpiche e quattro Coppe del Mondo generali. Il campione grigionese ha corso la 21 km Half Marathon fianco a fianco con i partecipanti lungo le strade tra Locarno e Ascona, chiudendo all’ottavo posto assoluto in 1:11:14,3 e conquistando l’entusiasmo di runner e pubblico.
In Piazza Grande sono passati a salutare e a fare il tifo anche Ricky Petrucciani e Ajla Del Ponte, volti di punta dell’atletica svizzera e amici della manifestazione di lunga data, che hanno regalato incoraggiamenti, fotografie e sorrisi ad atleti e tifosi di tutte le età.
Lo sport come benessere, da vivere insieme
Promosso da due società di atletica, la USA Ascona e la Virtus Locarno, l’Ascona-Locarno Run porta in strada i valori dell’atletica e un’idea di sport come benessere psicofisico, socializzazione e piacere di stare insieme, meglio ancora se in compagnia di familiari e amici. Uno spirito che in Piazza Grande si respirava a ogni traguardo.
Kids Run: l’energia dei più piccoli
Il sabato pomeriggio si è aperto con la Kids Run: quasi 400 bambine e bambini hanno riempito la piazza di energia e sorrisi, spinti dal tifo di genitori, nonni e amici.
5 km Sunset Run: di corsa al tramonto
Al calar del sole è stata la volta della suggestiva 5 km Sunset Run, con 530 iscritti. Nella gara maschile ha vinto il triatleta di Minusio Sasha Caterina, che ha corso in 15:21,0. Dietro di lui Lorenzo Bracchi (Virtus Locarno) in 15:49,3 e Damien Nussbaumer in 17:33,7. In campo femminile vittoria
La domenica si è aperta con la 21 km Half Marathon, che ha contato 2.000 iscritti. La gara maschile si è decisa con un arrivo al cardiopalma: Amos Kiptoo Birgen ha vinto in 1:06:01,4, appena due decimi davanti a Simon Kamau Njeri (1:06:01,6). Terzo Clément Durance in 1:09:35,6. Da segnalare l’ottima prova del ticinese Andrea Alagona (Triathlon Team Ticino), quarto assoluto in 1:09:52,7.
In campo femminile successo per Caroline Jeptoo in 1:14:23,6, davanti a Michelle Schaub, già campionessa svizzera di mezza maratona proprio all’Ascona-Locarno Run nel 2023, seconda in 1:16:29,4, e ad Alina Federer, terza in 1:16:51,6. Applausi anche per l’asconese Philine Brunner, amazzone di dressage che ha rappresentato la Svizzera ai Mondiali dei cavalli giovani 2021. Fedelissima dell’Ascona-Locarno Run, a cui ha partecipato in quasi tutte le edizioni, ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità sportiva chiudendo la mezza maratona in 1:28:49,5.
La gara ha assegnato anche il titolo di Campione Ticinese Assoluto FTAL di mezza maratona. Tra gli uomini si è imposto Tommaso Marani (SAL Società Atletica Lugano) in 1:10:48,4, che si conferma un habitué del titolo cantonale all’Ascona-Locarno Run dopo i successi del 2023 e del 2024. Alle sue spalle Damiano Barloggio (Virtus Locarno) in 1:15:38,1 ed Elia Maggetti (Virtus Locarno) in 1:17:57,4. Tra le donne il titolo è andato ad Alice Sangiorgio (Origlio) in 1:40:40,2, seguita da Lisa Conza (SAM Massagno) in 1:43:19,3.
10 km Run e 10 km Walking & Nordic Walking
A chiudere il weekend sono state la 10 km Walking & Nordic Walking, con quasi 400 partecipanti, e la 10 km Run, con circa 1.300 iscritti.
Nella 10 km Run si è imposto Lukas Frei in 32:30,4, davanti a Roger Küng in 32:39,9 e a Maxim Birnstiel in 32:46,1. Tra le donne netta vittoria per Kirlène Dolce in 34:47,3, seguita da Gaëlle Reduce in 36:45,5 e da Dorota Wojciga in 37:46,6.
La gara valeva anche per il titolo di Campione Ticinese Assoluto FTAL sui 10 km su strada. Nel maschile ha trionfato Danilo Demasi (SAM Massagno) in 33:09,8, davanti a Jonas Oliva (GAB Bellinzona) in 34:02,3 e ad Alex Domeniconi (USC Capriaschese) in 34:48,0. Nel femminile Martina Buri (USC Capriaschese) si conferma campionessa ticinese, come nel 2025, in 38:03,2; alle sue spalle due atlete della Virtus Locarno, Stefania Barloggio-Lupatini in 38:54,4 e Cristina Maggetti in 41:07,7.
«Scatta contro la violenza»
Presente in piazza anche la Polizia di Locarno con l’iniziativa «Scatta contro la violenza», che ha raccolto fondi a favore dell’Associazione Pro Senegal del Gambarogno: sport e solidarietà, fianco a fianco.
Grazie di cuore
Un grazie sincero a tutti i partecipanti, ai quasi 300 volontari, agli sponsor e partner e alle istituzioni che, con il loro sostegno, rendono possibile l’Ascona-Locarno Run.
L’Ascona-Locarno Run cresce, corre e sorride insieme a voi: segnate già in agenda il 9 e 10 ottobre 2027, perché a ottobre, sulle rive del Lago Maggiore, la festa più bella della corsa torna ad aspettarvi, ancora più grande, ancora più vostra!