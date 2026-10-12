Mega investimento a Zermatt
Investimenti colossali per la visibilità
Dopo molteplici annullamenti, la stazione vallesana prepara il suo ritorno.
ZERMATT - Dopo anni di polemiche, cancellazioni e tensioni, Zermatt potrebbe finalmente tornare a ospitare una gara di Coppa del Mondo di sci alpino. Secondo quanto riportato dal "Blick", la località vallesana figurerebbe infatti nel calendario provvisorio compilato dalla Federazione internazionale di sci (FIS) in vista della stagione 2027-2028. L'appuntamento sarebbe previsto per marzo 2028, con una discesa libera maschile.
Il progetto segnerebbe una svolta dopo le difficoltà incontrate negli ultimi anni. Le gare inizialmente previste sulla Gran Becca, lungo un tracciato transfrontaliero tra Svizzera e Italia, erano state ripetutamente annullate a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Nessun atleta era quindi riuscito a prendere il via nelle competizioni programmate.
La situazione si era ulteriormente complicata nell'estate del 2024, quando gli impianti di risalita di Zermatt avevano deciso di interrompere la preparazione delle piste di allenamento sul ghiacciaio, impedendone l'utilizzo alle squadre d'élite. Ora le tensioni sembrerebbero invece essersi attenuate, aprendo la strada a un possibile ritorno nel circuito internazionale.
Una nuova pista e 13 milioni di investimenti – La principale novità riguarda il tracciato. L'eventuale discesa del 2028 non si disputerebbe sulla controversa Gran Becca, bensì sulla pista del Gornergrat, completamente ripensata e rinnovata per accogliere nuovamente competizioni di alto livello.
Per la riqualificazione del tracciato sono stati investiti circa 13 milioni di franchi. La pista del Gornergrat vanta una lunga tradizione nello sci agonistico: aveva infatti ospitato competizioni internazionali fino al 1967. Il percorso è inoltre accessibile anche ai turisti.
Il ritorno della Coppa del Mondo a Zermatt resta per il momento un'ipotesi legata al calendario provvisorio della FIS. Se confermato, l'appuntamento del marzo 2028 rappresenterebbe una nuova opportunità per la stazione vallesana, dopo i tentativi falliti degli anni precedenti.