Presto un incredibile riconoscimento per Audrey Werro?

Dopo aver realizzato la terza migliore prestazione della storia sugli 800 m e aver vinto la Diamond League, gli Europei e gli Ultimate Championships, Werro sarà in particolare in concorrenza con le americane Masai Russell (100 m ostacoli) e Melissa Jefferson-Wooden (100 m e 200 m), o ancora con la maratoneta Tigst Assefa.