Presto un incredibile riconoscimento per Audrey Werro?
Dopo una stagione segnata da tempi straordinari e diversi titoli importanti, la friborghese figura tra le dieci candidate al titolo mondiale di atleta dell'anno.
FRIBORGO - Audrey Werro riceverà un nuovo riconoscimento per la sua stagione eccezionale? La friborghese è stata selezionata insieme ad altre nove atlete per il titolo di atleta dell'anno a livello mondiale, assegnato da World Athletics.
Dopo aver realizzato la terza migliore prestazione della storia sugli 800 m e aver vinto la Diamond League, gli Europei e gli Ultimate Championships, Werro sarà in particolare in concorrenza con le americane Masai Russell (100 m ostacoli) e Melissa Jefferson-Wooden (100 m e 200 m), o ancora con la maratoneta Tigst Assefa.
Le sei finaliste – tre atlete femminili, tre atleti maschili – saranno annunciate il 10 e 11 novembre e invitate a Monaco per la cerimonia dei "World Athletics Awards" il 29 novembre, data in cui il nome di ogni vincitore sarà svelato in diretta sul palco.
I vincitori sono determinati dai voti di quattro "gruppi": i fan, gli atleti, i media e i membri di World Athletics.