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Antonelli allunga di nuovo

Nel Gran Premio di Singapore, alle spalle di Verstappen si sono piazzati Leclerc e Antonelli. Nono Russell, scivolato a -102
Antonelli allunga di nuovo
IMAGO / Action Plus
di Fabrizio BerettaGiornalista
Antonelli allunga di nuovo
Nel Gran Premio di Singapore, alle spalle di Verstappen si sono piazzati Leclerc e Antonelli. Nono Russell, scivolato a -102
SPORT: Risultati e classifiche

MARINA BAY - A livello di spettacolo, non è stato un Gran Premio indimenticabile quello disputato sulle strade di Marina Bay. Dopo aver vinto la Sprint e conquistato la pole position, Max Verstappen ha completato il weekend perfetto imponendosi anche nella gara principale, dominata dall'inizio alla fine. Per l'olandese è il secondo successo consecutivo dopo il trionfo nel Gran Premio del Bahrain.

Alle sue spalle hanno chiuso la Ferrari di Charles Leclerc e il leader del Mondiale Kimi Antonelli, che ha guadagnato altri punti su George Russell, nono al traguardo dopo essere partito dall'ultima posizione. L'italiano può ora contare su 102 punti di vantaggio sul britannico, a sei gare dalla fine del Mondiale, e avrà il primo match point fra due settimane ad Austin.

Ai piedi del podio le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton ha chiuso sesto davanti a Lawson e Huelkenberg.

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