Antonelli allunga di nuovo

Alle sue spalle hanno chiuso la Ferrari di Charles Leclerc e il leader del Mondiale Kimi Antonelli, che ha guadagnato altri punti su George Russell, nono al traguardo dopo essere partito dall'ultima posizione. L'italiano può ora contare su 102 punti di vantaggio sul britannico, a sei gare dalla fine del Mondiale, e avrà il primo match point fra due settimane ad Austin.

Ai piedi del podio le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton ha chiuso sesto davanti a Lawson e Huelkenberg.