Europei giovanili di bocce, la Svizzera conquista cinque medaglie
Il risultato aiuta a promuovere le bocce tra i giovani e rilancia il movimento nella Svizzera italiana.
Il risultato aiuta a promuovere le bocce tra i giovani e rilancia il movimento nella Svizzera italiana.
PREDAZZO (TRENTO) - Una medaglia d’argento, quattro di bronzo e la qualificazione ai Mondiali del 2027 in tutte le discipline. È il bilancio della nazionale svizzera giovanile di bocce ai Campionati europei, disputati dal 21 al 27 settembre a Predazzo, in Trentino.
La selezione rossocrociata ha ottenuto risultati superiori alle aspettative, distinguendosi anche per un primato: è stata l’unica nazione a conquistare almeno una medaglia in ciascuna delle discipline in programma.
Un risultato importante anche per il movimento delle bocce nella Svizzera italiana, dove sono attive diverse scuole dedicate ai giovani. I successi della nazionale rappresentano un’occasione per dare visibilità a questo sport e incoraggiare nuovi ragazzi ad avvicinarsi alla disciplina.